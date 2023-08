‘The Boy and the Heron’: la película del Studio Ghibli que se ha estrenado sin ninguna campaña de marketing

Hoy en día, toda superproducción que se precie destina casi la misma cantidad de dinero a la promoción estratégica de la película que el propio costo de la misma. Un esfuerzo necesario en un paradigma donde atraer al público a las salas es cada vez más complicado, pero que al mismo tiempo, dificulta por ese mismo incremento en la partida presupuestaria, conseguir que un proyecto sea rentable. Bajo este contexto, el Studio Ghibli acaba de mostrarse como un “outsider” de manual que, sin ofrecer ningún tipo de información de su último título, ha estrenado The Boy and the Heron en Japón.

Antes de su lanzamiento, no hubo ni un avance ni un tráiler sobre el nuevo largometraje dirigido por Hayao Miyazaki. Una historia que debía salir adelante gracias al boca a boca de la gente y que quizás sea una estrategia que tan solo compañías del tamaño y la mística de Ghibli pueden permitirse. En realidad, si lo pensamos parece hasta la mejor opción. Entre otras cosas porque el hecho de que el maestro nipón estrene su primera película en una década es, en sí mismo, un evento imperdible para los cinéfilos de medio mundo. Pero ¿podría ser este un ejemplo de difusión para otros grandes proyectos?

En la actualidad no basta con tener un gran tráiler de una película, ni un gran reparto para garantizar el éxito. Además a esto se le suma que el nivel de los propios adelantos ha empeorado considerablemente, convirtiéndose comercialmente en copias de copias sin personalidad, ofreciendo retratos engañosos de lo que terminan ofreciendo estas historias.

‘The Boy and the Heron’: Sinopsis y fecha de estreno

Según su sinopsis oficial, la tramamuestra el crecimiento psicológico de un chico adolescente a través de las interacciones con sus amigos y su tío. Está basada en la novela homónima publicada en 1937 por el escritor Genzaburo Yoshino. El nuevo enfoque adulto de la animación de Ghibli llegó a los cines de Japón el pasado 14 de Julio, mientras que en Estados Unidos hará lo propio a finales de este 2023. “Jugar en casa” tiene ciertas ventajas y por supuesto, el aterrizaje del esperado y enigmático filme no ha pasado desapercibido en el país del lejano oriente. The Boy and the Heron e convirtió en el mejor estreno de una película dirigida por Miyazaki en Japón, recaudando unos 6,23 millardos de yenes, lo que se traduce en 42,8 millones de dólares en su primer fin de semana.

En España todavía no existe una fecha de estreno oficial, pero sí que sabemos que su pre-estreno se realizará en septiembre, dentro del enclave del Festival de cine de San Sebastián.