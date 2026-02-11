Telecinco ha decidido reforzar su oferta el fin de semana para aumentar su audiencias. Desde hace unas semanas, se emiten repeticiones de El precio justo (espacio que se emite de lunes a viernes a las 13, 45) los sábados y los domingos pero la cadena principal de de Mediaset ha decidido llevar esta idea más allá.

El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina amplía su presencia en parrilla y emitirá nuevas entregas los sábados y domingos (12:30h) desde este sábado, que ofrecerá un especial dedicado a San Valentín e introducirá una novedad histórica en el programa: se concursará en pareja y todas serán parejas reales.

Esta edición especial arrancará con una coreografía dedicada al amor y presentará todos los juegos con temática romántica. Además, en el mítico juego del Plinko, los concursantes podrán multiplicar por dos su premio, con la posibilidad de alcanzar los 10.000 euros.

A lo largo del programa, las flechas de Cupido alcanzarán incluso a Tania Medina, que recibirá un mensaje sorpresa de su novio, Alejandro Nieto. El especial culminará con un escaparate final compuesto por premios inspirados en el amor y pensados para disfrutarse en pareja.

Es decir, a partir de ahora, los programas que se emitan en fin de semana no serán repeticiones sino nuevas entregas, que irán justo antes de Vaya fama!, el espacio dedicado al mundo del corazón y los reality shows. La estrategia de Mediaset es la de reforzar esa franja con la presencia de El precio justo.

Hay que recordar que, Vaya fama!, programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez ya perdió 30 minutos de duración tras la última reordenación de programación, cediendo parte de su espacio a las mencionadas reposiciones de El precio justo.

Desde su estreno, El precio justo ha mantinido unas audiencias que oscilan entre el 8% y el 9% de cuota de pantalla. Estos índices están por encima de los registros que Vaya fama viene firmando últimamente, entre el 6% y el 7% de share.