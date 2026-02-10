Belén Esteban vuelve a TVE y se enfrentará a ‘GH Dúo’ en Telecinco

Belén Esteban vuelve a TVE tras el gran fracaso que supuso La familia de la tele y lo hará con Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez, en el que 16 celebrities competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera. La cadena pública ya ha anunciado la fecha de estreno pero tendrá duros competidores.

Fecha de estreno de ‘Top Chef’

Top Chef: Dulces y Famosos arrancará en La 1 de TVE este domingo, 15 de febrero, a las 22:00 horas. Competirá, por tanto, contra el debate GH DÚO en Telecinco.

Pero, por otro lado, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez tendrá una fuerte competencia con En tierra lejana, la serie turca de Antena 3, que se estrenará ese mismo día, antes de la emisión de Una nueva vida.

Así es ‘Top Chef’

Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez, en el que 16 celebrities competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades para alcanzar el título de primer pastelero Top Chef de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.

El casting está formado por las colaboradoras de televisión Belén Esteban y Benita Castejón; los intérpretes Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza y estudiante de psicología Ivana Rodríguez; la periodista y escritora Marina Castaño;la deportista paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la artista drag Samantha Ballentines; la presentadora y humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora Alejandra Osborne.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los 16 participantes competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos: desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, con habilidad, creatividad y temple en la cocina. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

El regreso de Belén Esteban a TVE

Uno de los alicientes que tiene la cadena pública para vender este nuevo formato es la presencia de Belén Esteban como concursante aunque recordemos que la tertuliana y colaboradora no tuvo mucha suerte en TVE el año pasado con La familia de la tele, el intento de José Pablo López (presidente de RTVE) de rescatar el espíritu de Sálvame (Telecinco) y dar trabajo a sus amigos, los productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo (condenados recientemente por la Justicia).