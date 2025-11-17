Zasca monumental a Belén Esteban por lo último que ha hecho en directo: «Falta de respeto»

La participación de Belén Esteban en el nuevo talent show culinario de Televisión Española, Top Chef: dulces y famosos, ha generado un inesperado terremoto mediático apenas minutos después de anunciarse su nombre junto al resto del casting.

El regreso de la colaboradora a La 1, tras el final de La familia de la tele, sorprendió a muchos seguidores, especialmente porque la propia Esteban había repetido en varias ocasiones que no volvería a ponerse delante de unos fogones. Su programa en Ten, No somos nadie, quiso aprovechar el revuelo para analizar la noticia en directo y recordar todas las veces en que la tertuliana había asegurado que la cocina no era lo suyo, presentando incluso un rótulo irónico que cuestionaba si realmente cumpliría esa promesa. Aunque Belén trató de mostrar su entusiasmo por el nuevo desafío televisivo, aquel gesto inicial de alegría no anticipaba lo que ocurriría poco después en el mismo plató.

El zasca de Belén Esteban

La sorpresa llegó cuando David Valldeperas, director del programa, reveló que habían decidido recuperar por un día la sección de cocina para que la de Paracuellos comenzara a entrenarse antes de enfrentarse al talent show de TVE. La receta elegida, unas sencillas galletas, parecía una oportunidad perfecta para bromear sobre su inminente aventura repostera, pero la reacción de Esteban fue radicalmente opuesta al tono distendido que el equipo esperaba.

Con tono serio y sin disimular su rechazo, afirmó que no pensaba participar en esa dinámica, alegando que esa sección le había provocado situaciones muy tensas en el pasado. En un primer momento muchos interpretaron su postura como parte del juego habitual del programa, pero la tensión iría aumentando a medida que avanzaba la emisión.

Fue durante la Quickie cuando el ambiente terminó por romperse por completo. Mientras Belén comentaba sus sensaciones ante su nuevo proyecto televisivo, el director comenzó a pedirle que cerrara su intervención para pasar a la demostración culinaria preparada para la tarde. La colaboradora, lejos de suavizar el ambiente, respondió con un comentario sarcástico —»sí, ahora bajo al chino»— que evidenciaba su nula intención de cocinar en directo. Ese desaire cayó especialmente mal al equipo, que había instalado un horno y preparado todo el material necesario para la sección, un esfuerzo logístico que Valldeperas no tardó en recordarle con cierta frustración.

María Patiño da su punto de vista

La intervención de María Patiño intentando calmar la escena no evitó que el detonante final llegara en forma de reprimenda directa por parte del director. Visiblemente indignado, Valldeperas le reprochó que su actitud constituía «una falta de respeto para todos», palabras que dejaron a Esteban sin margen para seguir esquivando la situación. La contundencia del comentario, unido al evidente malestar del equipo, obligó a la colaboradora a dar un giro inmediato y ponerse a cocinar sin más resistencia, iniciando la receta con evidente desagrado mientras las cámaras captaban su expresión contrariada. Esa transición abrupta dejó claro que el enfado de la dirección no era parte de un guion ni de un juego pactado.

El contexto agravaba aún más el choque, ya que muchos espectadores entendieron que su negativa a cocinar resultaba contradictoria teniendo en cuenta que en pocas semanas participará precisamente en un concurso de repostería en horario de máxima audiencia.

De hecho, la propia esencia de su fichaje para Top Chef: dulces y famosos se basa en su carácter espontáneo y en los momentos televisivos que ha generado en la cocina del pisito de Ten, lo que hacía todavía más llamativa su resistencia a colaborar. Para la audiencia, negarse ahora a hacer una receta sencilla en un entorno que forma parte de su rutina televisiva resultaba difícil de justificar, especialmente cuando el equipo había preparado el espacio expresamente para ella.

Belén Esteban no quiere cocinar en Ten

Cuando finalmente se puso manos a la obra, su gesto serio y la falta de entusiasmo fueron tan evidentes que marcaron el tono final de la tarde, empañando uno de sus últimos programas antes de ausentarse por las grabaciones del talent show de TVE. Esa actitud, además, no pasó desapercibida para los seguidores del formato, que en redes sociales se posicionaron mayoritariamente del lado de David Valldeperas y criticaron el comportamiento distante de Esteban en los últimos días.

Todo lo que hemos contado ha reavivado el debate sobre la profesionalidad de la colaboradora en momentos clave y sobre la tensión creciente entre lo que promete ante la audiencia y lo que está dispuesta a hacer en directo, especialmente ahora que se enfrenta a un reto culinario que la obligará a implicarse como nunca antes.