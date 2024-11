David Valldeperas, la ‘cara b’ profesional y privada del jefe de pista de un circo en caída

David Valldeperas, natural de Cataluña, ejerce de director de Ni que fuéramos, un proyecto que intenta continuar con la esencia de Sálvame y que se emite en TEN, una cadena de la TDT, sin el éxito esperado y con más ruido que nueces. Aunque intenta llevar al límite su contenido con exclusivas a medio gas y colaboradores circenses bajando el nivel de su formato predecesor, el comunicador tiene menos repercusión a pesar de emitir en varios canales, analógico y en streaming. Empezó a emitirse en YouTube donde tuvo un avance más bajo que discreto y sigue estando muy lejos de la competencia. Nada que hacer ya con Y ahora Sonsoles y TardeAR, dos espacios que lideran la franja horaria con soltura. Ana Rosa sigue, como pasaba en su pasado más brillante, reinando frente a él. Nada que hacer. El periodista acaba de cumplir 51 años, pero lo cierto es que no tiene mucho que celebrar.

Se puede decir que se acabó el pelotazo Valldeperas, marcado por la suerte en su vida profesional y es hora de apuntar a su historial desde otro punto de vista. Desde que comenzó a trabajar en televisión no ha parado o, mejor dicho, no ha querido parar. Ahora, que ha tenido el momento perfecto para hacerlo, se resiste. Aunque vende que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo, de su dedicación y sobre todo de su talento, lo cierto es que, sin el soporte de la cadena que un día apostó por él, poco está pudiendo hacer. El pasado pesa aunque no lo quiera ver. Con su anterior trabajo en Sálvame controló de forma soterrada el guion pseudoespontáneo sus colaboradores, sin que pareciera que lo hacía, y también trató de descubrir historias, inventándolas de la nada, y retroalimentándolas dentro de una gran cadena que le dio unas alas sin las que ahora poco puede hacer.

David Valldeperas en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

David, que fue el ‘papá Gepetto’ de los pinochos televisivos del S.XXI a los que hacía crecer la nariz sin parar. No se manchaba de lodo, para eso ya estaban sus particulares marionetas. Sin embargo, acabó nadando en el fango. También se encargó de resucitar, en aras el entretenimiento, a personajes de tercera reconvirtiéndolos en colaboradores con fuentes solventes (eso sí, que nunca desvelaban) que se basaban en el testimonio de un amigo de un amigo que le dijo a otro amigo. Marta López, la ex concursante de Gran Hermano que se quedó sin trabajo en televisión que montó un catering, Carmen Alcayde cuando la presentadora estaba bastante apartada de la pequeña pantalla… y otros tertulianos dinosaurios que nadaban entre la risa y el espanto: Kiko Matamoros, Belén Esteban, entre otros, que siguen rindiéndole pleitesía, ya que no serían lo que son hoy sin haber pasado por sus manos.

Una vida blindada

El comunicador conoce perfectamente cómo funciona el mercado del corazón, y lo mueve a su antojo para preservar su parcela privada. Ha aprendido hablando de los demás. Él ha estado detrás de muchos escándalos y sabe qué teclas debe pulsar para no llamar la atención del público. Esa es la razón por la que se conocen muy pocas cosas sobre su vida sentimental, aunque han trascendido algunos datos.

David Valldeperas con gafas de sol. (Foto: Gtres)

En el pasado mantuvo una relación sentimental con Xoan Viqueira, un diseñador que tiene su estudio en Chueca (un barrio de Madrid) y ha sido, durante varios años, el hombre imprescindible de Paz Padilla, la examiga de David. Se conocen muy pocos datos sobre esta historia, pero en su momento se rumoreó que rompieron porque Valldeperas quería ser padre y el artista no se sentía preparado para dar el paso. No obstante, y haciendo gala de lo que siempre ha hecho él, queda aquí este dato que no está confirmado por ninguna de las partes.

Lo último que se sabe es que el director de Sálvame está saliendo con Miquel Valls, antiguo reportero de El Programa de Ana Rosa. Es profesional del medio cuya fama ha crecido como la espuma tras unas fotografías junto a Valledperas. Consiguió que en Telecinco le dieran un puesto como presentador, pero llegado el momento dio el salto a Antena 3 porque le hicieron una oferta importante en Espejo Público, donde trabaja con Susanna Griso. Es decir, se pasó a la competencia en el peor momento, mordiendo la mano que le dio el gran espaldarazo profesional.

Amigos famosos y cuestionada reputación

Instagram de David Valldeperas. (Foto: Instagram)

La esfera sentimental de David Valldeperas está marcada por el hermetismo, pero por todos es conocido que tiene muchos amigos famosos. Su vida personal no es ningún secreto, de hecho comparte muchas cosas a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 84.000 seguidores. Gracias a esta plataforma sabemos que mantiene contacto con muchos de los rostros con los que ha trabajado, como por ejemplo con Carlota Corredera.

Valldeperas y su ex compañera compartieron muchos momentos, pero hace un tiempo cada uno escogió un camino profesional. La gallega abandonó la productora La Fábrica de la Tele y David se quedó en la empresa. Ahora es una pieza fundamental en Fabricantes Studio, la empresa que está detrás de Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame. Un nuevo contenedor para su particular reciclaje con el que, como era de esperar, pretende seguir haciendo caja para mantener el elevado nivel de vida que consiguió por un gran golpe de suerte gracias a Mediaset.