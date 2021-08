David Valldeperas, apoyado por Xoan Viqueira en su momento más duro

David Valldeperas sufría el pasado 14 de agosto una noticia terrible con el fallecimiento de su madre, Lluisa, a quien todos conocían como ‘Mareta’. Es el segundo drama en muy poco tiempo que tiene que afrontar el director de ‘Sálvame’ puesto que el pasado mes de junio veía cómo la vida le dejaba sin su gran amiga Mila Ximénez. «El mundo ahora será diferente», decía muy afectado el catalán. Pese a su tristeza, Valldeperas puede presumir de estar muy bien rodeado ya que ha contado con el apoyo incondicional de gran parte de la familia de ‘Sálvame’. Y no solo eso. Su expareja, Xoan Viqueira, también estuvo presente en el último adiós a quien un día fue su suegra.

Nada más conocer el fallecimiento de la ‘Mareta’, Xoan se mostró muy apenado en redes sociales y no dudó en dedicarle un sentido post a la madre de su ex: «Gracias a la vida por haberme dejado disfrutar de Lluiseta, la persona que trajo al mundo a una de mis personas favoritas. Ella era color, alegría, ganas de vivir en definitiva ella era vida. Ayer pude comprobar que fuimos muchos/as los suertudos que tuvimos ocasión de compartir tiempo y vivencias con ella. Así que diciendo lo que a ella con un tono gracioso le encantaba decir cuando te despidas: bye bye Lluiseta y GRACIAS por habernos hecho nuestra permanencia en el mundo un poco más alegre ❤️❤️😍😍»».

Hay veces que hay que dejar las diferencias a un lado, sobre todo cuando se trata del sufrimiento de otra persona. Eso es lo que hizo Xoan Viqueira, que no dudó en estar presente en el entierro de la madre de David Valldeperas, tal y como se ve en unas fotografías publicadas por la revista ‘Semana’. Ambos mantienen una excelente relación a pesar de su ruptura.

El final de su romance tras 10 años juntos fue comunicado a principios de verano de 2020. La expareja, rompía de mutuo acuerdo y amistosamente. El motivo de tomar caminos separados no sería otro que el de que cada uno tiene una visión de futuro diferente al otro. David quería ser padre e incluso se llegó a plantear la gestación subrogada mientas Xoan no tenía tan claro dar este paso en su vida, tal y como apuntó a la revista ‘Lecturas’. La buena sintonía entre ellos está más que probada.

El director se despedía así de su madre en redes: «Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo! ❤️ #lamareta #love #infinito».

David Valldeperas tiene por delante un duelo que superar, pero es más fácil sobrellevarlo cuando se tienen grandes apoyos como los suyos. Pocos días después de despedirse de Mila Ximénez, su gran amiga Carlota Corredera y él hicieron las maletas para marcharse a Croacia, tal y como desveló Look en exclusiva, y desconectar unos cuantos días.