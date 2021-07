Mila Ximénez fue sin lugar a dudas una de las colaboradoras más queridas de Mediaset. Debido a su enfermedad, la colaboradora de ‘Sálvame’ tuvo que alejarse de los platós de televisión durante un tiempo para enfocarse en su salud. Una situación que le llevó a no poder comentar de primera mano lo que opinaba de una de las polémicas televisivas del año, la docuserie de Rocío Carrasco.

Sin embargo, con motivo de la bienvenida de la hija de Rocío Jurado como colaboradora de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez ha querido revelar públicamente cuál era la opinión de Mila Ximénez respecto a Antonio David Flores. «Estuve con Mila un mes antes de que se fuera, y charlamos de muchas cosas, una de ellas fue la docuserie y yo tengo las palabras textuales que me dijo», comentaba el presentador recordando uno de sus últimos encuentros con la que era su íntima amiga.

«Ya sabes como era de tajante», recordaba. Antes de revelarlo, el presentador quiso contar con la aprobación del programa y tras haberle dado luz verde, lo contó todo. «Mila estaba convocada para venir al primer programa de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ pero el sábado no se encontraba con fuerzas y el lunes Alberto (director) habló con ella y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cual era a partir de ahora su posición en esta historia», explicaba.

«Me dijo: ‘Con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, es un torturador», señalaba Jorge Javier Vázquez. Unas declaraciones con las que Rocío Carrasco no pudo evitar manifestarse. «A Mila le tengo mucho cariño. Ha sido una mujer que conocí cuando era muy pequeña y la conocí mucho porque el que era su marido era íntimo amigo de mis padres y ella era muy amiga de mis padres. Y siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí», confesaba. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.