La serie que acaba de llegar a Netflix y es un éxito máximo: tiene una temporada y engancha

Uno de los estrenos que están teniendo más éxito en Netflix es el de la serie La diplomática. Una intensa ficción que se estrenó el pasado 20 de abril y que ya se ha situado en el tercer puesto del Top10 de series más vistas en Netflix. Una serie dramática bastante dinámica que engancha desde el primer episodio por su original trama y la interpretación de los personajes.

La diplomática es una miniserie de 8 episodios protagonizada Kate Wyler. La conocida actriz interpreta el papel de una diplomática que debido a una crisis internacional acaba siendo ascendida a embajadora de Estados Unidos en Reino Unido y tiene que lidiar con graves problemas, peligros e inseguridades.

Una serie creada por Debora Cahn que es también la artífice de ficciones como El ala oeste de la Casa Blanca y Homeland. La ficción La diplomática es una de las apuestas de Netflix para este mes de abril junto con Un hombre de Florida, El agente nocturno, Trasantlántico, Obsesión o la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, que se acaba de estrenar.

Un cargo complicado

La protagonista de la serie es Kate Wyler, papel que interpreta la actriz Keri Russell. Una mujer inteligente, luchadora y muy trabajadora que se acaba de convertir en la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Aunque en un primer momento iba a trabajar en Afganistán, ya que está especializada en conflictos de riesgo, el peligro de una guerra debido a la crisis internacional le obliga a adaptarse a su nuevo puesto.

Además, Kate tiene problemas en su matrimonio con Hal Wyler (Rufus Sewell), un conocido diplomático y figura política e intentará recuperar a su esposo. ¿Cómo podrá arreglar Kate esta complicada situación y mantener un equilibrio entre su matrimonio y su trabajo?

El reparto de La diplomática

La protagonista es la actriz Keri Russell a la que conocemos por su papel en ficciones como The Americans, Bear Grylls o Extrapolations en Apple TV+. También en el reparto está el actor Rufus Sewell que ha trabajado Gone to Seed, Victoria, La maravillosa señora Maisel, The Man in the High Castle, Agatha Christie: El misterio de Pale Horse y Caleidoscopio.

Además, en el elenco están los actores David Gyasi (Carnival Row), Ali Ahn (Educar a un superhéroe), Rory Kinnear (Black Mirror, Nuestra bandera significa muerte) y Ato Essandoh (Away, Altered Carbon). También en el reparto están estrellas invitadas como Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T’Nia Miller y Miguel Sandoval.