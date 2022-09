La serie de miedo de HBO Max que te dejará sin respiración

Una de las sorpresas de este recién estrenado mes de otoño es la serie From que ha aparecido sin avisar en HBO Max. La serie de terror se estrenó en EEUU en febrero de este 2022 y contaba con diez episodios. HBO Max ya tiene en su catálogo otras series de terror como Chapelwaite y que es una de las que triunfó en la plataforma de streaming en 2021.

Aunque al principio, al no ha anunciarse por la plataforma ha pasado desapercibida para los usuarios, poco a poco se está convirtiendo en un descubrimiento para muchos aficionados a las ficciones de terror. From tiene ciertos elementos comunes con otras ficciones clásicas del género de terror como La Niebla de Stephen King o Silent Hill.

Esta serie de terror, de la que ya se puede ver la primera temporada en HBO Max, está dirigida por John Griffin, que también es el creador, Jack Bender, Jennifer Liao, Jeff Renfroe y Brad Turner.

Un pueblo de pesadilla

La serie From se centra el misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América en el que todos los que entran se quedan atrapados. Aunque parece un sitio acogedor y pacífico en el que todos los habitantes se conocen, cuando uno quiere salir del pueblo se da cuenta de que es imposible. Sus morados se ven obligados a vivir en él mientras intentar averiguar la forma de salir.

Los residentes que se quieren marchar tienen que fingir que todo es normal mientras buscan una salida. El resto de los habitantes del pueblo parece siempre que están ocultando algo. Además, tienen que sobrevivir a las amenazas del bosque que rodea al pueblo en el que se encuentran unas aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol.

Una familia compuesta por la madre, Tabitha, el padre, la hija adolescente Jessica y el hijo pequeño Ethan llegan a ese pueblo cuando se encontraban perdidos en un viaje por carretera. Aunque no tienen ningún problema para entrar, pronto se dan cuenta de que no van a poder salir de la localidad y que están atrapados allí indefinidamente si no encuentran la forma de escapar.

El reparto de From

Uno de los aciertos de la serie, además de esa atmósfera oscura y un tanto gore, es el reparto. En la serie están actores como Eion Bailey, Catalina Sandino Moreno, Harold Perrineau, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Pegah Ghafoori, Corteon Moore, Shaun Majumder, Avery Konrad, Hannah Cheramy, Simon Webster, David Alpay, Elizabeth Saunders, Elizabeth Moy, entre otros.