Nuevas imágenes de ‘Mr. Harrigan’s Phone’: La última adaptación de Stephen King que prepara Netflix

La hegemonía de Netflix y del resto de servicios de streaming como soporte de consumo audiovisual es el reflejo de un cambio de paradigma, pero del mismo modo, su metodología de trabajo y la consecución de proyectos no dejan de ser un reflejo de lo que busca la propia industria: la constante búsqueda de ganar espectadores con las tendencias narrativas que mejor funcionan. Así, superhéroes y franquicias tienen su hueco fijo. No obstante, aparte de ello, se reproducen además comportamientos que históricamente han funcionado a las mil maravillas en la escena. Hablamos de adaptar a ciertos autores como Stephen King, seguramente uno de los escritores que más alegrías ha dado los cinéfilos de todo el mundo. En ese aspecto concreto es donde se mueve la empresa de Ted Sarandos, actualizando su proyecto nacido de la mente de King, Mr. Harrigan’s Phone.

La compañía de vídeo bajo demanda acaba de compartir las nuevas imágenes de esta película basada en un cuento recogido en su colección If it Bleeds. Mr. Harrigan’s Phone cuenta la historia de un niño que se mantiene en contacto con un recluso anciano a través de un Iphone después de su muerte. El reparto lo componen Jeden Martell, quien interpreta al joven y el veterano Donald Sutherland, representando el rol del coprotagonista. El resto del reparto lo conforman Kirby Howell-Baptiste, Joe Tippett, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy y Peggy J. Scott.

Mr. Harrigan’s Phone está dirigida y escrita por John Lee Hancock, director de títulos como The Blind Side: Un sueño posible, Al encuentro de Mr.banks y la película de Netflix Emboscada final. Para promocionar esta nueva historia del genio del terror, Netflix ha compartido el material, mostrando al personaje de Martell, Craig y a sus amigos. El creador de American Horror Story, Ryan Murphy, ejerce de productor ejecutivo junto a Jason blum del sello cinematográfico Blumhouse. La película llegará a la plataforma el próximo 5 de octubre y lejos de conocer el resultado final, ya tiene el agrado del señor King: “He visto una versión casi terminada de Mr. Harrigan’s Phone, escrita y dirigida por John Lee Hancock, y es nada menos que brillante”.

Esta no es ni mucho menos la única producción basada en material del escritor. Ben Stiller optó por quedarse con os derechos de otros relatos de If it Bleeds, con la intención de dirigir y protagonizar Rat, mientras que Darren Aronofski producirá una versión cinematográfica de The Life of Chuck.