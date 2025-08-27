‘Return to Silent Hill’ presenta un primer y terrorífico tráiler: no podrás terminarlo

Ya hemos dicho en más de una ocasión que el cine de terror está salvando el paupérrimo nivel cinematográfico del 2025. Y del mismo modo, las adaptaciones del mundo de los videojuegos parecen, las últimas grandes franquicias que captan la atención de los espectadores tanto, como para acudir a las salas de cine en masa. Ahí están los ejemplos de Weapons en la primera categoría y Una película de Minecraft en la segunda, representando la versión del juego homónimo, cuyo desempeño en la taquilla casi rebasa este año la barrera de los 1.000 millones de dólares en el box office. Así, bajo estas dos interesantes tendencias, el primer tráiler de Return to Silent Hill reúne lo mejor de ambos mundos. Aunque es tan terrorífico que no todo el mundo consigue terminar el visionado de este intenso material promocional.

Return to Silent Hill supone la tercera incursión del cine el la licencia del estudio Konami. La primera se dio en 2006, convirtiéndose en una de las pocas adaptaciones del campo de las consolas que respetaba el material original y que no suponía un desastre para la crítica profesional. Todo lo contrario a lo que después supondría la llegada, seis años después, de la secuela Silent Hill 2: Revelación 3D. Bajo el protagonismo de un todavía desconocido Kit Harington, la continuación fue vapuleada por la prensa especializada, aparcando la idea de otro filme hasta el día de doy. Un momento ideal en el calendario fílmico para intentar atraer a los acólitos del videojuego y reunir en salas a los vehementes fans del cine de terror.

De hecho, para recuperar la esencia marcada con la primera entrega, Christophe Gans y un reparto un tanto desconocido en lo que parece ser una pequeña producción que busca una gran rédito taquillero.

Tráiler de ‘Return to Silent Hill’

The trailer for ‘RETURN TO SILENT HILL’ has been released. In theaters on January 23. pic.twitter.com/upzn42vJzU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 26, 2025

La sinopsis oficial cuenta lo siguiente: «Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland decide regresar a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Sin embargo, este ya no es el pueblo oscuro y deprimente de sus recuerdos. Cruzándose con rostros de personajes que le parecen demasiado familiares, cuanto más busca a Mary, más se pregunta si sigue encontrándose en la realidad o si en cambio, ha caído en el inframundo al que pertenece Jacob Crane».

El tráiler promete momentos de tensión, imágenes terroríficas y la aparición de uno de los villanos más icónicos de la saga: Pyramid Head. La película está directamente inspirada en el segundo videojuego (uno de los más aplaudidos dentro del género) y la fidelidad para con la obra será máxima. Un tiempo ideal para la representación virtual, también en el horror, donde otras IP como Five Nights at Freddy’s va camino de su segunda entrega en cines.

Return to Silent Hill se estrenará en Estados Unidos el próximo 23 de enero de 2026. En España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.

2026: año de terror y videojuegos

El próximo año ,aparte del nuevo título audiovisual del juego de Konami, tendremos grandes proyectos relacionados con el terror y los videojuegos. Por ejemplo, la Resident Evil de Zach Cregger o Death Stranding, la adaptación del popular y ecléctico trabajo de Hideo Kojima. Estos por otro lado, no serán los únicos: Diablo, Super Mario Bros 2, Assassins Creed, Street Fighter u OutRun tendrán sus sendas versiones fílmicas.