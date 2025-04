Pasó desapercibida pero esta comedia de Jennifer Lawrence es la mejor de Netflix

Emergiendo mediáticamente como una estrella gracias a la saga de Los juegos del hambre, en realidad pocos recuerdan que Jennifer Lawrence ya había obtenido su primera nominación al Oscar antes de protagonizar la adaptación de las novelas de Suzanne Collins. Su papel en Winter’s Bone (2011) llamó la atención de la Academia y con dicha consideración en la alfombra roja, la actriz norteamericana ya avisaba que su presencia en Hollywood no se iba a quedar en un perfil meramente taquillero. La presencia de la intérprete dentro de la industria parecía imparable tras un lustro de producciones brillantes, aunque desde entonces la impronta de su talento se ha visto desinflada y superada por otras figuras como Emma Stone o la irrupción de rostros emergentes de la talla de Zendaya, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy o Margaret Qualley. Precisamente por esto quizás, la última comedia de Jennifer Lawrence pasó un tanto desapercibida entre sus fans acérrimos, pero es sin duda uno de los papeles más divertidos y arriesgados de su carrera. Nos referimos a Sin malos rollos, un título que nos recuerda a esa hornada de filmes de los 80 filmados por Jon Hughes.

Estrenada en 2023, Sin malos rollos consiguió ser un producto rentable para Sony Pictures, a pesar de tener un presupuesto un tanto holgado para una cinta de esta índole. 45 millones de dólares de inversión que pudieron recuperarse por un desempeño en la taquilla que casi alcanzó los 90 millones de dólares en el box office mundial. Dirigida por Gene Stupnitsky, esta comedia de Jennifer Lawrence supuso el segundo trabajo como realizador de un cineasta que comenzó su currículum audiovisual filmando capítulos para la serie The Office (2005) y que debutó en el terreno del largometraje con Chicos buenos (2019). También destacó anteriormente con guiones para comedias ligeras, como Año uno (2009) y Bad Teacher (2011), además de ser el creador del aclamado reality/falso documental, Jury Duty (2023). Pero, ¿de qué trata realmente Sin malos rollos y por qué es uno de los mejores trabajos de Lawrence?

¿De qué va ‘Sin malos rollos’?

La sinopsis oficial de Sin malos rollos es la siguiente: «Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie descubre un curioso anuncio de trabajo. Unos adinerados y controladores padres están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre pronto que la torpeza de Percy no está tan clara».

Aparte del protagonismo absoluto de Lawrence, la propuesta cuenta con la presencia de Andrew Barth Feldman (Ruido de fondo), Matthew Broderick (Godzilla), Laura Benanti (Tick, tick…boom), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Natalie Morales (Pequeños detalles), Kyle Mooney (Zoolander No. 2) y Hasan Minhaj (Romper el círculo), entre otros. Más allá de la distribución y producción de Sony, Sin malos rollos contó con la firma de Odenkirk Provissiero Entertainment, la productora del actor Bob Odenkirk y del sello de la propia Lawrence, Excellent Cadaver.

La mejor comedia de Jennifer Lawrence

Sin malos rollos es la comedia más desternillante de Jennifer Lawrence que podemos encontrar actualmente en Netflix. Poco más de una hora y media de cinta en la que a través de divertidos gags y un humor bastante gamberro, descubrimos a una actriz que una vez más, no teme exponerse a papeles arriesgados que normalmente una artista de su nivel no suele ejercer. Recordándonos a ese cine adolescente que tuvo su apogeo a mediados de los 8o con propuestas como Dieciséis velas (1984), La chica de rosa (1986) o El club de los cinco (1985).

Desgraciadamente el terminal no ofrece demasiados títulos de Lawrence en los que la estrella demuestre sus dotes cómicas. Eso sí, la marca californiana también posee una de las producciones más de la historia: No mires arriba. Una sátira política sobre el fin del mundo en el que la cuatro veces nominada a la estatuilla comparte pantalla con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill y Cate Blanchett, entre otros. Después de un parón en su inquebrantable ritmo de trabajo, la artista estrenará este año lo nuevo de Lynne Ramsay, Die, My Love junto a Robert Pattinson. En 2026 podremos verla en Bad Blood de Adam McKay y en The Wives, un proyecto de A24 y Apple TV.