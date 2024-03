Taylor Swift y Emma Stone: la historia que hay detrás de su presunta enemistad

Las redes sociales han estado llenas de falsos rumores de enemistad entre Emma Stone y Taylor Swift a raíz de un comentario sacado de contexto de la actriz en la última edición de los Globos de Oro en los que ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia. Ahora, con la celebración de los Premios Oscar se han comenzado a acallar los rumores.

La gala de los Oscar estuvo marcada por momentos como la actuación de Billie Eilish de su canción What Was I Made For?, la actuación de Ryan Gosling cantando I’m Just Ken, Messi y la reacción de Emma Stone y su vestido roto al ganar el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en Pobres criaturas. Ha sido su discurso de agradecimiento del galardón lo que ha relajado los rumores de enfrentamiento de la cantante y la actriz.

Un rumor que empezó en la rueda de prensa de los Globos de Oros después de que Stone ganara un premio. Le preguntaron acerca de qué sintió al ver los aplausos de la cantante cuando la actriz ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia, a lo que ella respondió: «Menuda capulla, ¿verdad?», comenzó bromeando. «No, la conozco desde hace casi 20 años, estaba muy contenta de que estuviera allí y también estaba nominada, lo que es increíble. Así que sí, menuda capulla». Algunos días después, la actriz confesaba arrepentirse de haber bromeado «insultando» a su amiga por como lo han sacado de contexto.

Durante su discurso de aceptación de su premio Oscar, la joven quiso hacer una referencia a la canción de la estrella del pop Bigger Than The Whole Sky mientras le daba las gracias a su hija: «Y lo más importante, a mi hija, que va a cumplir tres años dentro de tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te quiero más que a todo el cielo, mi niña». Las swifties pillaron al vuelo esta referencia por la canción que forma parte de su disco Midnights (3AM Edition).

Sin embargo, quien es realmente fan de Taylor Swift sabrá que la amistad entre las dos celebrities se remonta a hace casi 15 años y, de hecho, la cantante le escribió una canción hace 14 años llamada When Emma Falls In Love, pero que salió a la luz en el pasado mes de julio con el lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version) como parte de las canciones de From The Vault.

Sin embargo, ni Taylor Swift ni Emma Stone han confirmado esta información. De hecho, cuando le preguntaron a la actriz acerca de los rumores de que la canción tratara sobre ella, la joven respondió: «Tendréis que preguntarle a ella». Además, la intérprete ha confesado que ha acudido a la gira de Swift tres veces: «Mandy Moore, que era el coreógrafo de La La Land, era su coreógrafo para la gira. Así que fue como un montón de cosas bonitas juntas y fue increíble de ver».

En definitiva, las jóvenes siguen manteniendo una muy buena relación a pesar de los rumores.