Ni siquiera Jennifer Lawrence entiende esta película de su filmografía

Jennifer Lawrence todavía se encuentra en promoción de Sin malos rollos, su última comedia romántica que actualmente está en cartelera. Un género que la intérprete no ha frecuentado demasiado a pesar de haber protagonizado ya muchas películas de la mano de los mejores directores. Ahora, en una reciente entrevista ha admitido que ni siquiera ella entiende del todo una de las películas que filmó hace algunos años, a las órdenes del cineasta Darren Aronofski (el cual por aquel entonces era su pareja). Hablamos de Madre!

La cuestión se la sacó el propio presentador Andy Cohen en el programa Watch What Happens live, quien le preguntó cuánto había entendido el thriller psicológico en una escala “de uno a totalmente confundido” a lo que respondió: “Voy a ser honesta. Bueno, me acostaba con el director, así que tenía CliffsNotes. Entonces… ¿cinco? O un cuatro. Pero si alguien necesita algún consejo para entender sus películas, ya sabe qué hacer”. Inmediatamente después, Cohen apuntó “¿Qué se joda el director?”, a lo que Lawrence bromeó con un rotundo “sí”.

En esta parábola bíblica estrenada en 2017, Lawrence interpretó a una mujer embarazada sin nombre, casada con un hombre divino interpretado por Javier Bardem. Rápidamente se ve aterrorizada por una avalancha de invitados que llegan a su casa y que comienzan a causar estragos en sus vidas. No es la primera vez que la ganadora del Oscar reflexiona sobre el film de su ex, en Hot Ones ya señaló los costos físicos que supusieron para ella participar en el proyecto: “Me rompí el diafragma y rompí algo de mi pecho. Mi costilla superior, todavía hace clic hasta el día de hoy”.

Para Lawrence, fue uno de los momentos más oscuros de su carrera, relatando cómo Aronofski durante la gira de prensa quería seguir grabando a la protagonista, aun cuando esta tenía tubos de oxígeno en sus fosas nasales. A pesar de esta rajada, la actriz de Los juegos del hambre rara vez ha hablado públicamente sobre su corta relación con el realizador, aunque en 2018 dijo que no pudo terminar de ver El hilo invisible de Paul Thomas Anderson porque puede que la película le tocase “demasiado cerca”.

Aronofski volvió a triunfar el año pasado con La ballena, la película por la que Brendan Fraser terminó llevándose el Oscar.