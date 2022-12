La española ‘El buen Patrón’, en la lista de mejores películas para Barack Obama del 2022

Es muy habitual que por estas fechas, la prensa especializada y varias personalidades escojan las que para ellos han sido las mejores películas del año. Una de las figuras más llamativas que se presta siempre a estos tops anuales es el expresidente Barack Obama. Quizás el hawaiano fue uno de los primeros en expandir esta moda de que no sólo la crítica escoja las mejores ficciones y no vamos a negar, que suele tener un gusto bastante refinado y ecléctico. Pero, sin duda, lo que más ha sorprendido de su lista de este 2022 es haber incluido a la cinta española de Javier Bardem, El buen patrón.

I saw some great movies this year – here are some of my favorites. What did I miss? pic.twitter.com/vsgEmc8cn8

— Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022