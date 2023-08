Nuevo teaser de ‘The Equalizer 3’: Denzel Washington vuelve como el implacable Robert McCall

Los fans están expectantes con el regreso de Robert McCall (Denzel Washington). El exagente del gobierno sigue buscando la redención a través de la paz, pero en The Equalizer 3 esa búsqueda le ha hecho llegar hasta a Italia, donde deberá volver a emplear la violencia con sus nuevos enemigos. Ahora, desde la cuenta oficial de Twitter de la película, hemos podido conocer un nuevo vídeo promocional cargado de acción:

You don’t want to keep Robert McCall waiting. Denzel Washington is back in #TheEqualizer3 – witness the final chapter, exclusively in movie theaters September 1. pic.twitter.com/3mLXyHWJTW

— The Equalizer (@TheEqualizer) August 8, 2023