Sony Pictures ha lanzado un poster promocional para marcar la tercera película de Denzel Washington como Robert McCall. El actor regresa al género de la acción en The equalizer 3, la franquicia que en principio, llegará a su fin el próximo 1 de septiembre cuando se estrene en las salas de cine de todo el mundo. Junto a la impactante toma, la productora nipona tuiteó: “La justicia no conoce fronteras. Denzel Washington regresa como Robert McCall en el capítulo final de #TheEqualizer3”.

Justice knows no borders. Denzel Washington is back as Robert McCall in the final chapter of The Equalizer. #TheEqualizer3, Only In Cinemas September 1. New Trailer Tomorrow. ⌚️ pic.twitter.com/mmEdcdTKuJ

— Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) April 24, 2023