Francis Ford Coppola le explica a Diane Keaton por qué la escogió para ‘El Padrino’

A pesar de haber sido una de las grandes actrices de los años 70, Diane Keaton no tenía muy claro a día de hoy, por qué había sido elegida para estar entre el elenco de El Padrino. Por eso, aprovechando el uso de las historias de Instagram, la actriz de Annie Hall le preguntó a Francis Ford Coppola por qué entre todas las opciones, la escogió a ella para estar al lado del de Michael Corleone.

El director le respondió: “Te elegí a ti, porque aunque ibas a interpretar a la esposa más heterosexual/vainilla había algo en ti, más profundo, más divertido y muy interesante”. A parte el cineasta explicó que le impactó mucho cuando la vio actuar. “Fred Astair me invitó a acompañarlo a ver Hair. Estabas en ella y recuerdo tu hermosa voz de canto”, recordaba Coppola. El Padrino cumplió medio siglo el pasado 2022. A la exitosa primera entrega le siguieron otras dos en las que Keaton siguió interpretando a Kay, la esposa de Michael Corleone.

La ganadora del Oscar reflexionó también sobre lo mal que funcionó la tercera entrega, en comparación a las dos primeras partes, dos largometrajes que para na gran mayoría de cinéfilos se encuentran entre las mejores películas de la historia: “Cuando lo vi hace mucho tiempo, fue como ‘Oh, no sé’. No parecía funcionar tan bien y las críticas no fueron muy buenas. Pero Francis reestructuró el principio y el final y hombre, les digo que funcionó”. Sorprenderse por su elección no es algo que sólo le sucediese a Keaton ya que el propio Pacino se sorprendió de ser el elegido para el rol protagonista:

“El Padrino me dio una nueva identidad que fue difícil de sobrellevar para mí. Es un trabajo en el que tuve la suerte de participar. Pero me ha llevado toda una vida aceptarlo seguir adelante. No es como si hubiera interpretado a Superman”.

La dimensión de El padrino es tal que Barry Levinson (Good Morning, Vietnam y Rainman) y HBO preparan una película de televisión sobre la creación de la película en la que Oscar Isaac interpretará a Coppola y que en el reparto también estarán nombres como Jake Gyllenhaal, Elisabeth Moss y Elle Fanning. Por su parte, el cineasta última Megalópolis, su autofinanciado último gran proyecto que estrenara en enero de 2022.