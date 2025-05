‘La familia de la tele’, el declive de TVE: piden a Kiko Matamoros que muestre el «culo» en directo

La degradación y el declive de RTVE gracias, entre otras cosas, a La familia de la tele, es más evidente que nunca. No sólo el nuevo Sálvame es un fracaso absoluto de audiencia sino que sus contenidos son de todo pero un servicio público para el espectador. Un ejemplo es lo que ha pasado este miércoles con la visita de Benita, una adivina antes conocida como el Maestro Joao, cuyos métodos premonitorios se basan en leer el trasero a la gente. «Si miras las nalgas ves la personalidad y si miras más adentro, ves el destino», le ha dicho la invitada a uno de los colaboradores, Kiko Matamoros, quién se negó a bajarse los pantalones en directo. «¡Esto no es propio de esta cadena!», ha exclamado Kiko. Razón no le falta.

No es la primera vez que vemos a Benita leer el trasero de la gente. Fue hace años, en Supervivientes, cuando se identificaba como el Maestro Joao, que se dedicaba a ver el destino en las nalgas de algunos compañeros de concurso. Eso sucedió en Telecinco, una empresa privada. Que ahora se repita esa escena en una cadena pública es cuestionable.

Este miércoles, Benita ha propuesto a Kiko Matamoros que le enseñase el «culo» para averiguar su futuro. El colaborador se negó en redondo pero la adivina insistió en que se bajase los pantalones.

Belén Esteban, María Patiño, Alba Carrillo o Silvia Taulés se han unido a la petición de Benita, quién ha asegurado que: Si miras las nalgas ves la personalidad y si miras más adentro, ves el destino». Matamoros, incómodo, ha exclamado: «¡Esto no es propio de esta cadena!»

David Valldeperas, el director, ha frenado a Matamoros y ha dicho: «Sois libres, pero en caso de hacerlo eso se haría en otra parte del plató donde no se vería nada».

Matamoros, sin parecer entender demasiado la escena, se ha preguntado: «¿Alguien se está planteando en serio que Benita me lea el culo? ¿De verdad? Me parece una falta de respeto a los culos».

Continúan las malas audiencias

El martes 21 de mayo, el contenedor La familia de la tele, que agrupa el programa y las series Valle salvaje y La promesa, registró un 8,9% de cuota de pantalla y 659.000 espectadores. El primer tramo del programa, entre las 15:55 horas y las 17:15 horas, anotó un 6,4%.

En la sobremesa, La familia de la tele fue la quinta opción. En esa franja lideró Antena 3 con Sueños de libertad (13,2%). Tardear (8,4%), Zapeando (7,3%) y Todo es mentira (6,5%) también están fuertes.

A continuación, TVE volvió a emitir sus dos series, que son las que salvan las tardes de La 1. Valle salvaje logró un 10,3%, mientras que La promesa despuntó con un 15,9%. Y luego pasó lo que lleva ocurriendo desde el arranque de La familia de la tele; que el público sale espantado.

Ese último bloque de La familia de la tele, entre las 19:10 horas y las 20:26 horas , cayó hasta el 5,2%, su peor resultado hasta la fecha.