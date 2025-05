Hace poco más de una semana, concretamente el lunes 5 de mayo, los espectadores pudieron ser testigos de la llegada de La familia de la tele a La 1 de Televisión Española, a través de un espectacular carroza. Este miércoles 14 de mayo, en la nueva entrega del programa presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, los espectadores se vieron sorprendidos con una confesión de Belén Esteban. Tras su enfado el día anterior por una ensaladilla rusa, en la entrega de hoy, la de Paracuellos ha desvelado la realidad de su malestar: «No quiero estar en este programa», confesó. La tertuliana, además, dejó muy claro que no era capaz de reconocer la actitud de la mayoría de sus compañeros, entre ellos Kiko Matamoros. Su compañera y amiga María Patiño no tardó en pronunciarse: «Yo tampoco me reconozco». Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Venimos de guerras muy complicadas».

Belén Esteban, aprovechando la sinceridad de la presentadora, quiso tirar de honestidad: «No me gusta el formato. No me gustan los temas. Todas las cadenas han abordado esos temas: Isabel Pantoja, Lina Morgan, Terelu Campos… Por favor, tenemos capacidad para hacer cosas nuevas». Fue entonces cuando la tertuliana quiso criticar la estrategia que RTVE ha tomado para la emisión del programa: «Nos meten dos telenovelas», comenzó diciendo, refiriéndose a Valle Salvaje y La Promesa, y añade: «Estamos una hora en RTVE Play. Después estamos otra por ahí. Cuando volvemos a las 19:00 horas, tenemos una hora y media de programa. Viviría igual si el programa tuviera un 17%», explicó la de Paracuellos. La conversación siguió su curso, hasta que María Patiño ha reconocido que salía «sin satisfacción» de su puesto de trabajo en La familia de la tele. Todo ello mientras Belén seguía dispuesta a poner punto y final a su paso por este proyecto.

«Yo me quiero ir del programa. Quiero hablar con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Esto sólo lo sabe mi marido», insistió la tertuliana, mientras quería dejar algo muy claro: «No puedo venir todos los días triste a trabajar (…) Yo no me encuentro bien aquí, no estoy bien. No puedo hacer el esfuerzo, te lo juro».

Kiko Matamoros, impactado por la confesión de su compañera, quiso mostrarse contundente con ella: «No puedes hacer el esfuerzo porque tienes la vida resuelta». Y añadió: «Podría apetecerme irme, pero tengo un compromiso profesional». Belén Esteban aprovechó para ir más allá: «Yo me voy días de aquí que no hablo y me siento una mierda», a lo que María estuvo de acuerdo: «No solamente tú».

La de Paracuellos, aunque trató de evitar que ella fuese el centro de atención de la tarde, continuó explicando cómo se sentía: «Parece que quiero dejar a mi trabajo y a mis compañeros tirados, y no es así. Vengo echa polvo». Pero lo que nadie esperaba es que fuese a hacer una reflexión de lo más inesperada: «Yo quiero ser libre, como era antes. Metía la pata y la metía, ahora no sé…»

Fue entonces cuando María Patiño quiso hacer a su compañera una pregunta muy concreta: «¿Qué te impide ser libre?». Lejos de responder de forma concreta, la de Paracuellos continuó haciendo hincapié en este aspecto: «¡Que estoy amargada aquí! Y perdóname por la palabra. Quiero ser la que era, divertida… Me mataba con Laura Fa, con Matamoros y Patiño. Teníamos un tema y se nos iba la vida, de verdad lo digo. Ahora no, ¡negativo!».

Kiko Hernández entra en directo en ‘La familia de la tele’ y se dirige a Belén Esteban: «¿Te ibas a ir sin esperarme?»

El tertuliano de Tentáculos, programa presentado por Carlota Corredera en Canal Quickie, ha conectado en directo con La familia de la tele: «¿Qué os pasa? Nos importaba una mierda la audiencia, nos importaba irnos a casa contentos, era la risa, nuestros cachondeos… ¿Qué estáis hablando de penas, de hablar o no? Reíros, los temas dan igual».

«Que las Campos, pues siempre hay una Campos peor de vosotras. La gente lo que quiere es reíros con vosotros, y merendar con vosotros. De verdad, me estáis decepcionando», comentó el colaborador afincado en Melilla. Todo ello mientras recordaba sus inicios en Tentáculos: «Yo dije a Carlota, o nos descojonamos, o nos vamos a casa mal todos los días. Nos reímos de la vida, de los temas, ¡de todo! Belén, ¿tú te ibas a ir sin esperarme a mí?», preguntó.

En ese preciso instante, Belén no ha podido evitar romper a llorar: «No sabía si venías, pero estoy… Tengo la idea aquí todo el tiempo, no te voy a engañar». Kiko Hernández volvió a hablar: «Belén no, no lo digo por los jefes, ni por nadie, sino por ti y por toda la gente que te quiere, que te quiere divertida y no encorsetada. (…) Como has sido tú toda la vida, que pareces una seta».

El tertuliano, a su vez, se dirigió a su amigo: «Matamoros, que tú tienes mucha más energía. ¿Dónde ha quedado el eje del mal? ¿dónde está el mal?». El colaborador de La familia de la tele se pronunció: «Yo saco de mí todo lo mejor que puedo pero, al final, también tiene que acompañar la banda, que un casino no lo atraca uno solo». «A ver si te has vuelto bueno ahora», dedujo Kiko Hernández, y su compañero fue directo: «¡Nunca!».