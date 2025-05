Pérez Tornero, ex presidente de RTVE, critica ‘La familia de la tele’: «¿Para qué copiar Telecinco?»

José Manuel Pérez Tornero, ex presidente de RTVE, ha cargado contra la nueva gestión del ente público y, sobre todo, contra La familia de la tele, el nuevo Sálvame que pagamos todos y que, en cuatro días de emisión, ha conseguido paupérrimos datos de audiencia. «¿Para qué copiar a Telecinco? Para nada: la audiencia prefiere la original. Está claro que mantener la identidad de una radiotelevisión pública en medio de tanta degradación y desinformación cuesta, pero es lo único inteligente que puede hacerse», ha escrito Tornero en una mensaje en la red social X, uniéndose así a las críticas del sindicado USO de RTVE, de veteranas periodistas de la casa como María Escario y , más recientemente, del Consejo de Informativos. Mientras, José Pablo López, actual presidente de la Corporación y muy amigo de publicar cualquier cosa en redes sociales, no se ha pronunciado al respecto.

José Manuel Pérez Tornero fue presidente de RTVE entre marzo de 2021 y septiembre de 2022. En esa época tuvo como director de Contenidos a José Pablo López, actual responsable de la Corporación y con al que Tornero siempre tuvo sus diferencias-aunque coincidieron unos pocos meses- . Y es que, el ex presidente del ente público llegó a decir que: «RTVE no puede telecinquear. Una televisión pública no está pensada para eso. Su misión es muy diferente». Este mismo mensaje lo ha repetido ahora, tras el estreno de La familia de la tele y sus pésimas audiencias.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de X, Tornero ha escrito: «¿Para qué copiar a Tele 5? Para nada: la audiencia va a buscar prefiere original. Está claro que mantener la identidad de una radiotelevisión pública en medio de tanta degradación y desinformación cuesta, pero es lo único inteligente que puede hacerse».

Más críticas a ‘La familia de la tele’

Dentro del ente público parece que tampoco hay muy buen ambiente en cuanto al nuevo programa se refiere. La periodista deportiva, María Escario, que anunció su jubilación en verano del año pasado, ha compartido en X un artículo que se muestra tajante contra Belén Esteban, María Patiño y compañía en la primera cadena del ente público y que lleva como título: «Que alguien se tome en serio a TVE».

Además el sindicato USO de RTVE publicó un comunicado contra el desfile que se emitió el lunes 5 de mayo tachándolo de «una mezcla de espectáculo sin rumbo, fallos técnicos importantes (sonido, imagen, coordinación logística…) y la sensación generalizada de que RTVE está perdiendo el norte». Según el sindicato, «invertir recursos públicos en este tipo de productos, mientras se recortan o infrautilizan otros espacios informativos y culturales, es sencillamente inaceptable».

LA FAMILIA “MONSTER” DE LA TELE

Consejo de Informativos vs ‘La Familia de la Tele’

El jueves 8 de mayo, durante la celebración del cónclave, Marta Riesco, reportera de La familia de la tele, viajó al Vaticano para cubrir (a su manera) la elección del nuevo Papa. Esto no ha sentado bien al Consejo de Informativos de RTVE, que, en un comunicado, se manifiesta «en defensa de la credibilidad de RTVE», el show del espacio de entretenimiento «perjudica la imagen de marca de la casa» en la que «los profesionales de la información llevan largas jornadas en Roma informando con seriedad y rigor sobre el Cónclave por la elección del nuevo Papa».

En defensa de la credibilidad de #RTVE

Los periodistas y trabajadores de los espacios informativos reprochan a la dirección que el programa de Inés Hernand, Belén Esteban y María Patiño, entre otros muchos, enviara a Marta Riesco con un micrófono de TVE «a un evento claramente informativo». Al hilo de esto, cargan con contundencia contra la cúpula del ente público y contra el propio programa de la desaparecida productora La Fábrica de la Tele (ahora La Osa Producciones).

«Ni el tono ni la forma de este programa es la que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia. Nuestros profesionales y nuestros espectadores merecen respeto», recriminan, en alusión directa a la misión internacional: fumarta blanca encomendada por el espacio de la tarde a Marta Riesco.