De las lágrimas de Lydia Lozano al enfado de Rosa Benito: ‘La familia de la tele’ es igual que ‘Sálvame’

Por mucho que en TVE insistan que La familia de la tele no es Sálvame, la verdad es bien distinta. El nuevo programa de la tele pública es prácticamente idéntico al que estuvo 14 años en Telecinco. Tan sólo ha bastado una hora del arranque de La familia de la tele de este martes 6 de mayo para darse cuenta de que los de La fábrica de la tele (ahora La Osa Producciones) no saben hacer otra cosa que hacer llorar a Lydia Lozano, criticar a Isabel Pantoja y escuchar cómo los colaboradores se pican entre ellos y no dejan hablar a los demás (para desesperación del espectador, que no escucha nada). Tras el desfile del día anterior, que fracasó en audiencia con un flojo 10,1%, La familia de la tele ha empezado de manera oficial en un enorme plató que emula ser un pueblo.

La familia de la tele parecía que nunca se iba a estrenar. La muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril obligó a TVE a cancelar el desfile que iba a dar el pistoletazo de salida (el día 22) al nuevo programa creado por los responsables de Sálvame para las tardes de La 1. Se puso una nueva fecha: el lunes 28 de abril. Ese día será recordado por el mayor apagón eléctrico de la historia de España. Una vez más, el estreno de La familia de la tele fue cancelado. ¿Estaba gafado?

Al final, La familia de la tele se estrenó el lunes 5 de mayo con un desfile de carrozas celebrado en Prado del Rey. Un espectáculo carente de sorpresas y con mucha falta de ritmo.

Hay que tener en cuenta que La familia de la tele es, en realidad, un contenedor de contenidos, comienza a las 15:55 y termina a las 20:30 pero, en medio se emiten las telenovelas Valle salvaje y La promesa, lo que hace que TVE pueda maquillar las audiencias de su nuevo programa.

‘La familia de la tele’ sí es el nuevo ‘Sálvame’

Este martes ha arrancado, pues, La familia de la tele de manera oficial y durante la primera hora ha demostrado que es idéntico a Sálvame. Se suponía que TVE quería hacer un programa más didáctico y blanco que el de Telecinco pero, de momento, no es así.

En primer lugar, presentadores (Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño) y algunos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Laura Fa o Kiko Matamoros, han descubierto su nuevo plató (algo que debía suceder el día anterior pero se quedaron sin tiempo). Por ello, los primeros minutos de programa han un caos incómodo de gente gritando y hablando todos a la vez mientras descubrían los rincones de un plató bastante llamativo y ágil pero que puede agotar visualmente al público.

La primera sorpresa ha sido para Lydia Lozano, a quien le mostraron algunas fotos de su madre, fallecida una semana antes. La periodista, obviamente lloró. Este era ha sido siempre uno de los grandes clásicos de Sálvame; ver sufrir a Lydia Lozano.

A Lydia la han mandado a Príncipe Pío para que firme ejemplares de su libro La venganza de la llorona, puesto que el pasado 23 de abril tuvo que cancelar la firma en Sant Jordi por la muerte de su madre.

Luego le ha tocado el turno a Isa Pantoja, nueva colaboradora del programa (cobra 12.000 euros al mes), quien se ha dedicado a hablar de su madre y de la mala relación que tiene con ella. Otro buque insignia de Sálvame; meterse con Isabel Pantoja.

Los vídeos, los cebos y el ritmo han sido exactamente iguales que los del cancelado programa de Telecinco. Han intentado, eso sí, vendernos algún que otro contenido didáctico pero sólo en píldoras y en forma de avance.

Tras las telenovelas, el programa ha regresado con más morbo y polémica. Primero, Kiko Matamoros confesó cómo había vivido las últimas semanas tras someterse a una operación.

Pero lo más llamativo fue cuando el reportero Torito fue a entrevistar a los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity. Entre ellos estaba Rosa Benito, ex colaboradora de Sálvame.

La cuñada de Rocío Jurado se negó a hablar para La familia de la tele y llegó a darle un manotazo a Torito para que no la entrevistara. Un nuevo ejemplo (el de la agresividad) que define el espíritu de Sálvame. Esto es realmente lo que ha comprado RTVE: polémica, morbo y acoso.

Así funcionó en audiencia el estreno de ‘La familia de la tele’

El nuevo Sálvame que ha comprado la cadena pública por 5,3 millones de euros apenas consiguió un 10,1% de share y 807.000 espectadores en su primera emisión. Y eso que engloba dos series reputadas como Valle Salvaje y La Promesa. De hecho, esta última ficción, que hizo ayer un estupendo 14,5% de cuota de pantalla le sirvió a TVE para maquillar los datos de la tarde pero, aún con esas, se puede considerar el estreno de La familia de la tele como un fracaso.

Si lo analizamos por tramos, la cosa empeora. En el primer segmento, entre las 15:45 h y las 16:59 h, La familia de la tele apenas anotó un 8,7%. Fue la tercera opción, por detrás de Antena 3 (14,1%), que es líder, y Telecinco (8,9%). Luego, Valle Salvaje tuvo un 9,3% y La promesa, como hemos apuntado antes, un 14,5% de cuota de pantalla.

El segundo tramo de La familia de la tele, entre las 18:42 h y las 20:28 h, el programa de TVE fue incapaz de alcanzar el doble dígito, registrando un triste 9,1% y siendo cuarta opción en una franja que lideró Antena 3 (13,4%), seguida de Telecinco (9,9%) y Autonómicas (9,2%).

El estreno de La familia de la tele no afectó a ninguno de sus rivales. En Antena 3 Sueños de libertad, hizo un estupendo 14,1%. Tardear repitió audiencia habitual en Telecinco (9,6%). La familia de la tele tampoco dañó a Y ahora Sonsoles, que mantuvo sus datos, con un 10,9%.

Incluso Jorge Javier Vázquez, ex presentador de Sálvame, ganó en Telecinco a sus ex compañeros, ya que en la franja de emisión de El diario de Jorge (10,5%) La 1 cosechó un 9,6% de cuota media.