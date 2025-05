Estreno de ‘La familia de la tele’: caos y morbo por ver a Rocío Carrasco junto a Marta Riesco

Ya ha llegado el día del estreno de La familia de la tele después de ser retrasado tras la muerte del Papa Francisco y del apagón masivo que sufrió España el pasado 28 de abril. Hoy, cinco de mayo, se ha dado el pistoletazo de salida al nuevo programa de La 1 de TVE con un desfile especial en el que los presentadores y colaboradores del espacio creado por los mismos responsables de Sálvame, descubren en directo cómo es el nuevo plató. Esta entrega (que sirve de preámbulo para el estreno oficial de La familia de la tele mañana martes 6 de mayo) ha estado marcado por las lluvias en Madrid, por el caos y el ridículo. Al final, el Gran desfile ha sido un acto aburrido para que darse importancia así mismos. Dos horas de cebos y algo de morbo provocado. Lo más llamativo fue el encuentro entre de Rocío Carrasco y Marta Riesco. Y para colmo, no pudimos ver en nuevo plató porque no dio tiempo.

La familia de la tele parecía que nunca se iba a estrenar. La muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril obligó a TVE a cancelar el desfile que iba a dar el pistoletazo de salida (el día 22) al nuevo programa creado por los responsables de Sálvame para las tardes de La 1. Se puso una nueva fecha: el lunes 28 de abril. Ese día será recordado por el mayor apagón eléctrico de la historia de España. Una vez más, el estreno de La familia de la tele fue cancelado.

El Gran desfile ha comenzado a las 15.55 con María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y Lydia Lozano empezando una especie de yincana (que en Sálvame es algo que hacían habitualmente) en pleno Madrid. Todos ellos han tenido que recorrer 25 kilómetros (hasta Pardo del Rey), sin dinero y superando algunas pruebas.

Mientras, en Prado del Rey, Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo han retransmitido el evento.

Presentadores y colaboradores llegaron a Torre España y allí, disfrazada de agente de seguridad, estaba la presentadora Paula Vázquez, que emulando su función en programas como Pekín Express, ha guiado a Belén Esteban y compañía y les ha comunicado en qué consiste la prueba: llegar a Prado del Rey sin móvil, ni dinero, ni utilizar un medio de transporte público. Tenían que ir, además, en parejas: Kiko y Chelo García Cortés; Lydia Lozano con Víctor Sandoval; Inés Hernand con Belén Esteban; Aitor Albiuza y María Patiño.

¡Comienza Pradín Exprés! Sin dinero, sin usar transporte público y por parejas: los ocho tienen que llegar desde Torrespaña a Prado del Rey #ElGranDesfile @familiadelatele https://t.co/lv9yOUvstz pic.twitter.com/IGFRT1qgH4 — La 1 (@La1_tve) May 5, 2025

Terribles problemas técnicos

Y mientras las parejas hacían autostop o se buscaban la vida como podían, el espectador ha sufrido, no por ellos, sino por unos problemas técnicos indignos de cualquier televisión profesional y menos pública. Lo más incómodo ha sido el el sonido. Los protagonistas no escuchaban, se les caía el micro. Desde casa se escuchaban ruidos y se mezclaban las voces. Terrible.

Por otro lado, la imagen se cortaba y se congelaba constantemente, lo que dificultaba el visionado.

De toda la vida hay pavos reales en Madrid 😂#ElGranDesfile ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/RstZsuR49C — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 5, 2025

Una vez ya en Prado del Rey, el sonido ya no era tan desastroso porque, obviamente, se utilizaban unidades de RTVE y micrófonos de la casa. Lo que es incomprensible es que, un ente tan importante tenga unos recursos tan malos de cara a los directos en exteriores.

‘Sálvame’ disfrazado

Por lo que hemos visto del estreno de La familia de la tele, la esencia de Sálvame sigue ahí pero un poco disfrazada de blanco. Eso de hacer sufrir a los colaboradores es un clásico de la casa. El problema es esa improvisación que provoca que, en ocasiones, aburra lo que están viendo. En este caso, la carrera por ir a Prado del Rey ha sido insulsa y sin tensión. Se notaba que era un relleno barato para cubrir una hora antes del arranque de Valle salvaje y La promesa. Algo así como lo que hacían en Sálvame limón en su época en Mediaset (una primera hora de programa en la que sólo ponían cebos y que carecía de contenido).

A los de La fábrica de la tele (actualmente La Osa Producciones), les funcionaba muy bien esa locura de hacer el pecado virtud y en convertir el caos del directo y los fallos técnicos en contenido narrativo. Esto, en una televisión pública, no se debería hacer. No podemos aplauidir un desastre de imagen y sonido en una cadena que pagamos todos.

Han querido disfrazar su yincana inicial de servicio público con un insuficiente anuncio de la DGT sobre normas de circulación.

Así fue el ‘Gran Desfile’

A las 18.43 ha arrancado, ya sí, el Gran Desfile desde Prado del Rey. Todo volvía a ser igual de caótico y poco planificado. Lo peor es que no ha habido sorpresa. Se han ido presentando los colaboradores sin más.

¡¡¡EL PRIMER CHUMINERO DE LYDIA LOZANO EN RTVE!!! 🥹 Esto es historia de la televisión 💖 @familiadelatele ⭕️Sigue #ElGranDesfile en https://t.co/lv9yOUvstz pic.twitter.com/wOelPHOUCT — La 1 (@La1_tve) May 5, 2025

Luego ha habido un desfile de moda con algunos colaboradores (por ejemplo, Marta López Álamo, esposa de Kiko Matamoros) vestidos con trajes clásicos de RTVE (el vestido de Massiel en Eurovisión, la Capa de Ramón García…).

Se han presentado como colaboradores Nuria Marín y el crítico de televisión y escritor Bob Pop.

Mientras pasaban los minutos era imposible no preguntarse para qué servía todo eso. No aportaba nada. No había sorpresas. Se presentaba a personajes que ya sabíamos que iban a estar en el programa y, para colmo, se hacía de manera barata, con continuos problemas técnicos. Ha sido un acto de autocomplacencia de TVE para dar importancia a algo que no la tiene.

El morbo de ver a Rocío Carrasco con Marta Riesco

Los de La Osa Producciones no saben hacer otro tipo de televisión: lo suyo se basa en el conflicto, en el morbo y en vender humo. Durante el desfile hemos visto ambas cosas.

Nos vendieron una gran sorpresa durante una hora y al final era el fichaje de Isa Pantoja (hija de Isabel Pantoja) como colaboradora cuando es algo que ya se sabía.

Y el morbo vino con el reencuentro entre Marta Riesco y Rocío Carrasco. Recordemos que la primera fue pareja de Antonio David Flores, ex marido de la segunda, quien le denunció públicamente de malos tratos en la docuserie de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva. Las dos se saludaron cordialmente pero fue Carrasco la que se justificó educadamente para irse y no seguir hablando con Riesco.

PFFFF Rocío Carrasco y Marta Riesco en el mismo programa 😶‍🌫️ No estamos preparadas chicas#ElGranDesfile pic.twitter.com/26PoSGJGsO — CRAZY REALITIE 🍷🤎🔥👑 (@CrazyRealitie) May 5, 2025

El miércoles sufrirá cambios

En cualquier caso, a pesar del estreno de hoy, el programa sufrirá un parón en su tercer día. El miércoles, TVE levantará el programa de su parrilla para emitir un especial de los servicios informativos con motivo del inicio del cónclave, previsto para ese día. Así, Marta Carazo y Alejandra Herranz estarán esa tarde al frente de un espacio a partir de las 16.00 para relatar la entrada de los cardenales a la Capilla Sixtina.

La previsión de TVE para esa jornada es emitir un especial entre las 16.00 y las 17.30. Entre las 17.30 y las 17.45, La 1 ofrecerá un previo de La familia de la tele. A continuación, dará La Promesa, mientras que Valle salvaje quedará suprimida. El tramo final de La familia de la tele irá entre las 18.45 y las 20.30. Todo esto teniendo en cuenta que ese día no haya fumata blanca, porque en ese caso los planes de TVE volverán a saltar por los aires.

Lo que significa ‘La familia de la tele’: el control sanchista en TVE

Hay que darse cuenta de la gravedad de la situación. Da igual si te cae bien Belén Esteban o si eras un amante de Sálvame y lo echabas de menos. El conflicto va más a allá y como estábamos hablando de una cadena pública, se trata de problema político. Expliquemos brevemente el porqué.

José Pablo López es el hombre elegido por José Miguel Conteras y Pedro Sánchez para reinar en RTVE como presidente, consiguió que el Congreso de los Diputados le otorgara plenos poderes, con la mayoría más exigua que antes del cambio de una Ley hecha a medida. Después fichó como número 2 y responsable de Contenidos de la cadena a Sergio Calderón, quien ostentaba ese mismo cargo como empleado de Fabricantes Studio, responsable además de Comunicación de la empresa ahora rebautizada como La Osa Producciones Audiovisuales (LOPA). Luego, Calderón, fue nombrado director de TVE.

¿Qué significa todo esto? Nunca antes en la historia un presidente de RTVE ha tenido tanto poder. El hecho de que este señor (que fue despedido como director de contenidos de TVE por querer fichar a Broncano y luego consiguió la presidencia a dedo) pueda colocar a sus amigos (a todos) con dinero público y sin que nadie le cuestione, es lo contrario a un sistema democrático. Se puede hacer en una empresa privada, por supuesto, en una pública, no debería.

Para los que digan que no es para tanto porque sean arcanos a la ideología del gobierno habría que recordarles que cuando el PSOE deje la Moncloa, tendrá el control total de RTVE, puesto que ya está hecha la ley que lo permite. Es muy grave.

Es gracioso que, hace años, en TVE eran muchos los que miraban desde la superioridad programas como Sálvame. «Telebasura», lo llamaban. Ahora, la «telebasura» es la televisión de Sánchez y no sólo por los contenidos.