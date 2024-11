Gloria Camila carga contra Rocío Carrasco: «No se puede querer…»

La última entrevista de Isa Pantoja en el programa ‘¡De viernes!’ continúa generando controversia. En esta intervención, la hija de Isabel Pantoja reveló dolorosos episodios de su vida en los que habló sobre las humillaciones y el supuesto trato vejatorio que sufrió por parte de algunos miembros de su familia durante su infancia. Uno de los momentos más duros que relató fue cuando su hermano le regó con una manguera mientras le gritaba «sucia» tras enterarse de que había estado con un chico, siempre siguiendo el relato de la entrevistada. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Gloria Camila y Rocío Carrasco?

Las declaraciones de Isa han conmocionado al público. Una de las personas que se ha solidarizado públicamente con ella es Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. La influencer también es adoptada y ha mostrado su empatía hacia Chabelita, manifestando que el trato que sufrió es totalmente injusto. También ha dejado claro que en su familia no se encontró con ningún obstáculo por ser de otro país, al contrario. Todos le recibieron con los brazos abiertos.

Gloria Camila ha compartido su visión sobre la adopciones, de hecho ella también quiere ser madre a través de este proceso. Tal y como ella ha declarado: «Hay mucha gente que adopta para aparentar, para que se vea lo buena persona que es, pero hay más. Es un amor que se da de verdad y se siente. No hay que hacer diferencias.

El último reproche de Gloria a Rocío Carrasco

Gloria Camila también ha hablado de su experiencia en su familia. A pesar de ser adoptada, asegura que sus padres, Rocío Jurado y José Ortega Cano, siempre la hicieron sentir parte de la familia sin ninguna distinción: «Nunca me he sentido excluida. Siempre se me ha tratado como una hija más». Estas palabras resaltan la conexión emocional que Gloria Camila siente con sus padres, quienes la trataron con el mismo cariño que a cualquier otro hijo.

Durante su intervención lanzó una afirmación que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su hermana Rocío Carrasco, con quien no mantiene relación desde hace más de una década. Aunque al principio evitó mencionar directamente a Rociíto, la joven manifestó que «por otras personas sí me he sentido excluida». No podemos olvidar que en su momento acusaron a Fidel Albiac, marido de Rocío, de tratar de forma distinta a Gloria Camila y a José Fernando.

La relación está muy deteriorada

La situación familiar entre Gloria Camila y Rocío Carrasco ha sido motivo de especulación durante años. La hija de Ortega Cano ha mostrado su tristeza y resignación frente a la desconexión con su hermana diciendo: «No se puede querer algo que no se tiene». Esta frase encierra el dolor de un vínculo roto y expresa el sentir de Gloria Camila hacia la relación inexistente con Rociíto.

Además de comentar los asuntos familiares, Gloria Camila también aprovechó la oportunidad para hablar de su reciente separación de David García, con quien compartió cinco años de relación. A pesar de la ruptura, ha sido honesta. «David es una persona muy importante. Ha sido fundamental en mi vida, es maravilloso, le deseo lo mejor». Con estas palabras demostró la madurez con la que enfrenta la situación y el respeto mutuo que aún existe entre ellos. Lo ha pasado mal y una vez más no ha contado con el respaldo de Rocío Carrasco, ¿qué tiene que pasar para que entierren el hacha de guerra?

¿Cuál es el motivo de la ruptura?

Gloria Camila ha hablado de todo. Cuando le preguntaron por el motivo de la ruptura usó una frase inspirada en una canción de su madre, Rocío Jurado: «No era nuestro momento y se nos rompió el amor de tanto usarlo». Esta expresión sugiere que, aunque la relación fue significativa y especial, las circunstancias no permitieron que siguieran juntos en esta etapa de sus vidas. Sin embargo, dejó una puerta abierta a una posible reconciliación, afirmando que «el tiempo lo dirá».

A lo largo de los años, Gloria ha demostrado ser una persona que, a pesar de la presión mediática, busca siempre dar una imagen auténtica. Su empatía hacia Isa Pantoja y la manera en la que ha gestionado la ruptura con David García reflejan su capacidad de superar momentos difíciles con dignidad. Asimismo, su postura sobre la adopción ha mejorado su ya de por sí buena reputación. Solamente hace falta saber una cusa: cuándo firmará la paz con Rocío Carrasco. Es su punto más débil, un asunto que parece imposible de resolver.

Gloria Camila sigue adelante con su vida, centrada en sus proyectos personales y su marca de moda, Bakkus. Mientras tanto está intentando procesar el distanciamiento con su hermana. Todo hace pensar que la reconciliación no llegará nunca porque Rocío no entiende que la joven se hable con Antonio David Flores, a quien hace responsable de todos sus problemas.