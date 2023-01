EL ex presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha negado las conclusiones de la auditoría de Hacienda de 2021 en las que advierte sobre irregularidades en la compra de programas a productoras externas y en los gastos de representación de la anterior cúpula de la cadena, publicados este jueves por este diario, entre otros medios.

En un mensaje en sus redes sociales, Pérez Tornero asegura lo siguiente: «Estoy leyendo en ciertos medios que un informe de hacienda sobre el año 2021 en RTVE atribuye a mi equipo presuntas irregularidades en producción y otros. NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior».

«La mayoría de nombramientos de mi equipo no tomaron posesión hasta mediados del 21. No pudimos implementar ningún cambio normativo hasta finales de año. Heredamos, pues, el consejo actual y mi equipo toda la normativa que Hacienda critica ahora. No ha habido irregularidades en ningún tipo de gastos de relaciones públicas en mi período. Si Hacienda ha planteado alguna sugerencia sobre documentación al respecto, a mi no se me ha pedido», continúa.

De acuerdo con lo apuntado en la auditoría por la Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la cúpula de RTVE compró programas a productoras con falta de control y despilfarro, sin tener en cuenta las audiencias para renovarlos y sin analizar si esos programas los podrían haber hecho los trabajadores de la casa, como obliga la norma -hasta un 55% mínimo de producción interna, que no se cumple-.

Además, Hacienda desvela algunos gastos del presidente y de su jefe de Gabinete que se podrían haber evitado, y advierte sobre comilonas con «productos de alta calidad y «en algunos casos» con «elevados cargos por bebidas alcohólicas». Los gastos en comidas ascienden a más de 13.000 euros. En caso de Pérez Tornero, ascienden a 5.642 euros para un total de 38 comidas, como se ve en la imagen.

Además, en el informe se señalan comidas en restaurantes que se podrían haber hecho en el comedor de la Corporación de RTVE para garantizar «la independencia» de la cadena pública. También critica Hacienda el pago de billetes de AVE y taxis hasta sus casas a directivos que no están incluidos en sus contratos.

Pérez Tornero asegura que desconoce el informe de Hacienda y que cuando lo conozca, «responderá». «Tengo la sensación de de estar siendo objeto de una campaña de desprestigio, que apunta, de hecho, contra la radio televisión pública y contra la profesionalidad y honradez de sus directivos y trabajadores».