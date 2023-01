Hacienda destroza la política de compras a productoras de RTVE por falta de control y despilfarro

Demoledora auditoría sobre el ejercicio 2021 en RTVE de la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. En un informe de casi 400 páginas, el IGAE recrimina a la cúpula de la cadena pública, en ese momento José Manuel Pérez Tornero, hasta que dimitió en septiembre de 2022, su política de compras de programas a productoras por falta de control interno y por renunciar pese a las bajas audiencias a recuperar parte del dinero gastado.

Además, Hacienda insiste en su informe, al que ha tenido acceso este diario, en que la cadena pública no cumple un año más con la norma que le obliga a emitir como mínimo un 55% de la programación con producción interna, quedándose a casi siete puntos de ese objetivo. Al recurrir en exceso a la compra de programas externos, el coste se eleva -en 2021, casi 200 millones de euros en programas ajenos-. De hecho, Hacienda tuvo que aprobar un crédito extra de 126 millones de euros el 14 de diciembre de 2021.

Se trata de una de las demandas históricas de los trabajadores. La IGAE critica la «contratación de medios de producción sin el preceptivo informe de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios propios», es decir, que la dirección se lance a contratar programas a productoras sin analizar primero si lo puede hacer el personal de RTVE.

Además, el departamento de Montero ha constatado que existen «contratos sujetos a la aprobación del Consejo de Administración que no han cumplido con este requisito», saltándose los controles internos. La cadena alega que sí se han aprobado por el consejo y aporta dos documentos que son rechazados de plano por la IGAE: «Los dos documentos que se adjuntan como aprobación del Consejo de Administración de los programas, no podemos darlos por válidos. Dicha “aprobación” es una certificación en la que no constan ni los participantes en la misma ni los votos a favor o en contra de la propuesta. Además, dicha “aprobación” aparece únicamente firmada por el Presidente de la Corporación (que firma dichos contratos), sin que conste la firma del Secretario del Consejo».

Audiencias

Hacienda pone el foco también en el hecho de que las audiencias de los programas contratados no alcanzan la media incorporada en los contratos, pese a lo que RTVE no reclama ninguna cantidad de dinero a la productora. «El share previsto recogido en la memoria y sobre el que se fundamenta la contratación de los programas, difiere sensiblemente del share obtenido en la mayoría de las contrataciones», señala. Y añade: «Las contrataciones recogen una cláusula sobre indemnización a favor de la Corporación RTVE por falta de cumplimiento de la fecha de entrega de los materiales, que, a pesar de haberse producido dichos incumplimientos, no se ha aplicado».

Este es un ejemplo de las audiencias que incluye la IGAE en el informe:

Y éste es el coste de los programas analizados, entre los que se encuentran algunos polémicos como el de Jesús Cintora, que fue finalmente sacado de la parrilla en el verano de 2021:

Empleos temporales

Entre los aspectos que analiza la IGAE está el empleo y los gastos de personal, que bajan del 42% del total al 39% pese a que los salarios subieron en un 0,9% como marca la ley. Destaca el informe que la plantilla temporal se ha incrementado en un 35% sobre 2020: de los 1.456 nuevos contratos realizados en 2021, el 98% fue temporal y de los indefinidos, 16 de los 19 fueron directivos. En concreto, RTVE incorporó 469 eventuales, 468 interinos, 492 en prácticas y 8 colaboradores.

El resultado es que de los 6.666 empleados que tenía la cadena a cierre de 2021, 1.335 eran temporales, frente a los 985 de 2020. Mientras, los fijos caen de 5.633 a 5.330, básicamente por las jubilaciones. Ahora, la nueva presidenta interina, Elena Sánchez, ha aprobado ya la convocatoria de las oposiciones para un total de 1.082 trabajadores, entre nuevas incorporaciones y temporales que pasarán a ser fijos.