Austin Butler protagonizará ‘Caught Stealing’: La nueva película del cineasta Darren Aronofsky

No ganar el Oscar por Elvis no le ha pasado factura a Austin Butler, más bien todo lo contrario. El intérprete norteamericano está escogiendo con cuidado sus papeles, priorizando el trabajar a las órdenes de grandes directores, en vez de apostar por la comercialidad rutinaria del streaming. Así pues, este año lo hemos podido ver como el gran villano Feyd-Rautha Harkonnen en Dune: Parte dos y en julio en nuestro país, estrenará The Bikeriders de Jeff Nichols. En estos instantes, se encuentra rodando Eddington, el nuevo filme de Ari Aster para A24, pero sin todavía haber finalizado ese rodaje, parece que el actor ya tiene otro ilusionante proyecto de la mano del cineasta Darren Aronofski. Una nueva colaboración de autor, la cual llevará por título Caught Stealing.

Precisamente, Butler se pone a las órdenes del realizador que propició el triunfo y el Oscar para Brendan Fraser y La ballena. Un drama redentor para el protagonista de La momia que actuó como un “ahora o nunca” en su carrera. Ante esto, el californiano podría haber seguido una senda obsesiva con la estatuilla, buscando esos personajes plausibles de “tocar el oro” en la alfombra roja. Sin embargo, está decidido a posicionarse como un rol del cine menos mainstream, sin renunciar a gigantescas oportunidades como la de enfrentarse al protagonista Paul Atreides en la secuela de Denis Villeneuve. Por ello, también está en todas las quinielas para coprotagonizar junto a Adam Driver, la secuela de Heat. El clásico de policías y ladrones de Michael Mann que ahondará entre el pasado de los protagonistas y las consecuencias del final del primer título. Ahora, Butler añade a su agenda esta especie de drama criminal con el béisbol de trasfondo.

‘Caught Stealing’: ¿De qué tratará lo nuevo de Austin Butler?

Austin Butler será el protagonista en Caught Stealing, una adaptación de la novela de Charlie Huston. El propio autor escribirá el guion de la que es, la primera novela de una trilogía de libros. El papel recae en Butler, pero en un principio estaba pensado para Patrick Wilson, pues este es un proyecto que lleva paseándose por los despachos desde hace más de una década. Un thriller policial producido por Protozoa Pictures, el sello de Aronofski y distribuido por Sony. Ahora bien, ¿cuál es la historia de Caught Stealing?

La historia sigue a Hank Thompson, una expromesa del béisbol en la escuela secundaria que se ha convertido en un barman alcohólico, atrapado en la búsqueda de un tesoro en la ciudad de Nueva York. En medio de todo ello, el protagonista se encontrará con un oficial de policía corrupto y varios sicarios y mafiosos que buscarán del mismo modo, su parte del pastel. Si en su momento Wilson se posicionaba como Thompson, en 2013 el nombre que sonaba para el perfil del antagonista fue Alec Baldwin, en un título donde la escritura del guion iba a correr a cargo de David Hayter, mientras el director Wayne Kramer se posicionaba detrás de las cámaras.

Darren Aronofski: Capaz de todo como autor

La carrera de Aronofski como cineasta ha navegado siempre, entre la creación de productos accesibles para el gran público y la autoría sideral y arriesgada. Ahí está para demostrar lo segundo cintas de la talla de su ópera prima, Pi, fe en el caos. Ya desde sus inicios, se posicionó como un director irreverente, que ponía el foco en perdedores como el personaje de Mickey Rourke en El luchador o en el solitario profesor de La ballena. Una tremenda tendencia hacia el drama abismal que alcanzó el fondo del abismo en Requiem for a dream y la sacrificada complejidad metafórica con La fuente de la vida y Madre! A pesar de haber comenzado su carrera a principios de los 90, el neoyorquino tan sólo ha confeccionado 8 películas en 26 años de carrera y de todas ellas, seguramente de la que se guarde un peor recuerdo con el paso del tiempo, haya sido Noé.

En cierto modo, la última adaptación de la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter le ha devuelto cierta credibilidad en la industria, volviendo a firmar una producción redonda. Un buen hace seguramente relacionado con la libertad creatividad que el sello A24 otorga a sus directores. Además de la Caught Stealing de Austin Butler, Aronofski está agenciado en la futura película biográfica sobre Elon Musk. Otro proyecto auspiciado por la productora independiente, partiendo del libro escrito por Walter Isaacson. Un polémico multimillonario de la actualidad que compró la red social Twitter el año pasado, cambiándole el nombre a X y propiciando una serie de despidos. Además, es el dueño y máximo responsable de Tesla.

Desconocemos cuando se iniciará el rodaje de Caught Stealing, ni tampoco tenemos de momento, una fecha de estreno aproximada.