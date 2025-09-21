WhatsApp añade recordatorios en mensajes para no olvidar nada

Hasta ahora, cuando mantenías pulsado un mensaje de WhatsApp aparecían las opciones de responder, reenviar, copiar o destacar. Sin embargo, la aplicación ha sumado una función extra llamada “Recordarme”, que convierte cada mensaje en una especie de nota pendiente.

Al seleccionarla, puedes elegir entre varios tiempos predefinidos, en 2 horas, en 8 horas o en 24 horas, o bien configurar una fecha y hora concretas con la opción “Personalizar”. De esta manera, recibirás una notificación en tu móvil que te recordará exactamente ese mensaje, como si fuera una alarma vinculada a la conversación.

Un asistente dentro de los chats

La función de recordatorios en WhatsApp es especialmente útil para tareas cotidianas, recoger unos zapatos, pagar una factura, llevar el coche al taller o incluso para recordar una cita médica. En lugar de salir de la aplicación y apuntarlo en el calendario o en otra app, ahora puedes programarlo directamente en el propio chat.

Este añadido convierte a WhatsApp en algo más que un simple servicio de mensajería. Para muchos usuarios, la aplicación ya era el centro de su día a día, y ahora también puede servir como agenda rápida y práctica.

Ventaja frente a otras apps

El gran atractivo de esta función es que no hace falta instalar ninguna aplicación extra ni configurar complicadas integraciones. Basta con mantener pulsado un mensaje y fijar el aviso. Además, el recordatorio solo lo recibe el propio usuario que lo programa, lo que garantiza privacidad y evita confusiones con la otra persona de la conversación.

De hecho, esta herramienta puede rivalizar con apps de productividad básicas, ya que permite establecer avisos inmediatos sin abandonar la conversación en la que surgió la tarea.

Una función que muchos desconocen

Pese a lo útil que resulta, lo cierto es que la opción de recordatorios en WhatsApp ha pasado bastante desapercibida. No todos los usuarios saben que está disponible, y en muchos casos la descubren por casualidad al explorar las opciones de los mensajes.

Lo más probable es que poco a poco se convierta en una de las funciones más utilizadas, ya que responde a una necesidad muy común, no olvidarse de las cosas que nos dicen en un chat.

WhatsApp sigue ampliando su utilidad

Con esta novedad, la aplicación refuerza su estrategia de ser mucho más que un servicio de mensajería. A las funciones de pagos, encuestas, notas de voz mejoradas y canales de información, se suma ahora esta pequeña pero potente herramienta para organizarse mejor.

Programar recordatorios en mensajes de WhatsApp es un truco sencillo que puede ayudarte a gestionar tu día a día con una herramienta que ya usas cada día. Una forma de que tus conversaciones no se queden en simples mensajes, sino que se conviertan en acciones concretas.