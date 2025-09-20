Todo lo que cambia en tu iPhone con iOS 26 y por qué lo vas a agradecer

Cada nueva versión de iOS trae consigo mejoras que, aunque a veces parecen pequeñas, terminan marcando la diferencia en el uso diario del iPhone. Con iOS 26, disponible desde el pasado lunes, Apple no solo ha rediseñado la interfaz con un aspecto más natural, sino que ha introducido funciones de inteligencia artificial y herramientas pensadas para que el móvil sea más útil en cualquier momento del día.

Un iPhone con vida propia gracias a Apple Intelligence

La novedad más destacada de iOS 26 es la integración de Apple Intelligence, un sistema que entiende el contexto de lo que hacemos y nos sugiere acciones al instante. Desde redactar un correo con un tono más formal hasta resumir mensajes largos, el asistente se convierte en un apoyo real en el día a día.

Liquid Glass, un diseño más inmersivo

El nuevo Liquid Glass cambia la forma en que vemos la pantalla. Los menús, notificaciones y widgets parecen flotar sobre el fondo, aportando claridad y más legibilidad en cualquier situación. Aunque pueda sonar estético, en la práctica hace que consultar notificaciones o cambiar ajustes rápidos sea mucho más intuitivo.

Traducción y pronunciación en Apple Music

Con iOS 26, Apple Music da un salto: no solo puedes ver las letras, ahora puedes traducirlas y conocer la pronunciación. Para quienes escuchan música en inglés, coreano o japonés, se convierte en una herramienta para entender mejor las canciones y hasta aprender idiomas sin darse cuenta.

Videollamadas y mensajes más naturales

FaceTime y Mensajes se benefician de mejoras de transcripción, subtítulos y resúmenes automáticos. Si entras tarde a una conversación de grupo, puedes leer un resumen de lo hablado. Y en llamadas, los subtítulos en tiempo real ayudan tanto a personas con problemas auditivos como a quienes están en entornos ruidosos.

En Europa, la mayoría de estas funciones sí estarán disponibles desde el lanzamiento, aunque con restricciones. Apple ha confirmado que la traducción en vivo en Mensajes y FaceTime llegará a los usuarios europeos, pero opciones como Live Translation con AirPods no funcionarán en cuentas de Apple configuradas en la UE, por cuestiones regulatorias. Además, los idiomas compatibles son limitados y se ampliarán con el tiempo, por lo que no todos podrán usar estas mejoras en el mismo nivel desde el primer día.

Mejor organización de fotos y archivos

La app Fotos estrena un sistema más inteligente que clasifica imágenes por momentos importantes. Además, Spotlight, el buscador de los dispositivos Apple, reconoce no solo textos y objetos, sino también contextos. Por ejemplo, si escribes “documentos para Hacienda”, te mostrará PDFs y correos relacionados.

Un día con iOS 26

Al final, lo que cambia en el día a día con iOS 26 en Europa es que el iPhone empieza a asistir mucho más activamente: no solo organiza, traduce, resume y sugiere, sino que muchas de estas funciones se adaptan al contexto legal del continente. Por ejemplo, si usas FaceTime o Mensajes, ya puedes tener traducción en vivo entre idiomas, subtítulos en videollamadas o ayudas de transcripción, siempre que el idioma esté soportado y que tu Apple ID esté configurada con región europea.

Ahora bien, si intentas usar “Live Translation” con AirPods desde España con cuenta española, esa función no estará habilitada, por restricciones de Apple vinculadas a la legislación de la UE. Además, aunque la mayoría de funciones de Apple Intelligence serán accesibles, algunas están limitadas por región, por el idioma, o por el modelo de dispositivo. Muchas de estas restricciones responden a normas como el GDPR o las nuevas leyes europeas de inteligencia artificial, que obligan a Apple a tener extremo cuidado con la privacidad, el consentimiento de los usuarios y el manejo seguro de los datos de voz/transcripción.

iOS 26 te trae una experiencia de mensajería y videollamadas más natural y práctica, pero no idéntica en todas partes: según el país, la configuración de tu cuenta y el idioma, podrás disfrutar antes o después de todas las posibilidades que abre esta actualización.