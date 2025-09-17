¿Qué es la RAM virtual en los móviles y realmente sirve de algo?

En la mayoría de los smartphones actuales encontramos una característica llamada RAM virtual o memoria extendida. Básicamente, consiste en que el sistema operativo reserva parte del almacenamiento interno del dispositivo para usarlo como si fuera memoria RAM. La idea es sencilla, cuando las aplicaciones ocupan más espacio del que permite la RAM física, el teléfono recurre a esa memoria extra para evitar cierres forzados o ralentizaciones.

Cuándo se nota y cuándo no

Este recurso no es nuevo en informática. Los ordenadores llevan décadas usando la memoria de intercambio en el disco duro como apoyo de la RAM. La diferencia está en que ahora esa misma idea se ha trasladado al ámbito de los smartphones.

La RAM virtual puede ser útil en móviles de gama media o baja, donde la memoria física suele ser más limitada. Por ejemplo, un teléfono con 6 GB de RAM que añade 6 GB de RAM virtual podrá gestionar mejor aplicaciones abiertas en segundo plano. Esto no significa que el dispositivo sea tan rápido como uno con 12 GB reales, pero sí que le permite mantener más procesos activos al mismo tiempo sin tener que reiniciarlos.

En cambio, en los móviles de gama alta con 12 o 16 GB de RAM física, la RAM virtual apenas se aprovecha. Son dispositivos que ya cuentan con suficiente memoria para manejar aplicaciones pesadas o multitarea intensiva, así que la diferencia es mínima o nula en la práctica.

Ventajas y limitaciones de la RAM virtual

La principal ventaja es que ofrece una experiencia mejorada en dispositivos modestos. Apps como WhatsApp, Instagram o navegadores web se mantienen activos aunque se cambie constantemente entre ellas. Además, en juegos puede reducir pequeños tirones cuando la RAM real está al límite.

El inconveniente es que el almacenamiento interno es más lento que la RAM real. Incluso en móviles con memorias UFS 3.1 o 4.0, la velocidad nunca será la misma que la de la memoria física. Por eso, la RAM virtual no sustituye ni mejora el rendimiento puro, solo ayuda a gestionar mejor la multitarea.

Entonces, ¿merece la pena?

La RAM virtual no hace milagros, pero sí puede marcar la diferencia en móviles con menos recursos. Para quienes usan el teléfono de forma intensiva y no pueden permitirse un gama alta, esta función ayuda a alargar la vida útil del dispositivo y a mantener una mejor experiencia de uso diario. Conviene verla como un complemento útil, pero no como una característica decisiva a la hora de comprar un nuevo móvil.