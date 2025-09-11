Todo lo que no debes hacer cuando tengas el iPhone 17

Cada vez que Apple lanza un nuevo modelo, como ocurre ahora con el iPhone 17, miles de usuarios se lanzan a estrenarlo con la ilusión de tener lo último en tecnología. Sin embargo, esa emoción inicial suele venir acompañada de ciertos errores habituales que, aunque parecen inofensivos, pueden afectar a la experiencia de uso o incluso acortar la vida útil del dispositivo.

La batería no necesita obsesiones

Una de las primeras tentaciones con cada nuevo iPhone es preocuparse en exceso por la batería. Que si cargarlo solo hasta el 80%, que si no dejarlo enchufado toda la noche… lo cierto es que Apple ya incluye modos de carga optimizada que aprenden de tus rutinas y protegen la salud de la batería. Perder tiempo y energía en estos rituales no tiene sentido. Lo mejor es usarlo con normalidad y dejar que el sistema haga su trabajo.

Una funda sigue siendo tu mejor aliada

El iPhone 17 llega con Ceramic Shield 2 y una mayor resistencia, pero eso no lo convierte en indestructible. Un pequeño descuido puede acabar en pantalla rota o en un arañazo profundo en la carcasa. Usar funda y protector de pantalla sigue siendo el consejo más práctico para alargar la vida del dispositivo.

No olvides iCloud+

La cámara del iPhone 17 hace fotos de 48 mpx y vídeos en 4K, lo que implica archivos muy pesados. Con un uso diario, la memoria interna puede llenarse más rápido de lo esperado. Aquí entra en juego iCloud+, configurar bien la copia de seguridad y el almacenamiento en la nube es clave para no encontrarte con el aviso de “espacio lleno” en el peor momento. Por 0,99 euros al mes puedes ampliar iCloud+ hasta 200 GB.

Cámara de 48 mpx, mucho ojo

Muchos piensan que usar siempre el máximo de resolución garantiza las mejores fotos, pero no es así. El modo estándar con pixel binning combina píxeles para obtener imágenes más equilibradas, con buena luminosidad y un peso mucho menor. Forzar siempre los 48 mpx solo servirá para saturar la memoria y ralentizar la gestión de archivos.

Aprovecha la configuración inicial

Cuando estrenas un iPhone 17 es fácil querer saltar la configuración rápida para ponerte a usarlo cuanto antes. Sin embargo, ese proceso inicial es clave para ajustar notificaciones, activar funciones de privacidad o sincronizar cuentas. Dejarlo para después supone perder tiempo y, en muchos casos, olvidar ajustes que realmente mejoran la experiencia.

Los accesorios baratos pueden salir caros

Cargar el iPhone con un cable o adaptador sin certificación puede provocar fallos, calentamientos e incluso dañar la batería. Apple cuenta con el programa MFi (Made for iPhone) y con accesorios MagSafe que aseguran la compatibilidad y protegen el dispositivo. Puede que cuesten un poco más, pero evitan problemas futuros. ¿Qué sentido tiene poner una funda de 2 euros a un móvil de cuatro cifras?

Mantenerlo limpio es básico

Entre la Dynamic Island, las cámaras y la pantalla, el iPhone 17 acumula huellas y polvo con facilidad. Un simple paño de microfibra es suficiente para mantenerlo en buen estado y evitar que la suciedad afecte a la calidad de las fotos o a la sensibilidad táctil. Es un gesto sencillo que muchos olvidan.

No es invulnerable

El iPhone 17 resiste agua y polvo, pero eso no significa que pueda usarse sin miedo en la ducha o bajo el mar. La resistencia tiene límites y las reparaciones por filtraciones no entran en garantía. Usarlo con prudencia es la mejor forma de no arriesgarse a un disgusto innecesario.

Más vale prevenir que lamentar

Estrenar el iPhone 17 es algo que harás en pocos días, pero también es una inversión grande. Cuidar estos detalles no se trata de exagerar, sino de evitar errores comunes que pueden acortar la vida útil del dispositivo. Con unos pocos hábitos sencillos, la experiencia con el nuevo smartphone de Apple será mucho más duradera y satisfactoria.