He probado los JBL Tour One M3 y así suenan unos cascos que miran a la gama alta

Que la marca danesa nos tiene acostumbrados a productos de una gran calidad no es una novedad. Los JBL Tour One M3 llegan como la propuesta más ambiciosa de la marca en auriculares de diadema, combinando una cancelación de ruido sobresaliente, gran calidad de sonido y una autonomía que sorprende. Se sitúan claramente en la liga de la gama alta y lo hacen con argumentos sólidos para quienes buscan un dispositivo versátil tanto para viajar como para trabajar o disfrutar de música en casa. Tras unas semanas de uso en diversas situaciones, estas son mis sensaciones.

Así son los JBL Tour One M3

Característica Detalle Tipo Auriculares inalámbricos over-ear con cancelación activa de ruido Drivers 40 mm con certificación Hi-Res Audio Sonido JBL Spatial 360 con seguimiento de cabeza, EQ personalizable de 12 bandas Cancelación de ruido True Adaptive Noise Cancelling 2.0, modos ANC, Ambient Aware y TalkThru Micrófonos 8 para ANC + 4 con beamforming para llamadas, reducción de ruido con IA Conectividad Bluetooth 5.3 multipunto, códecs SBC, AAC, LDAC y LC3 Autonomía Hasta 40 h con ANC, hasta 70 h sin ANC, carga rápida (5 min = 5 h) Carga USB-C, entrada analógica 3.5 mm con DAC integrado Peso 287 g aprox. Colores Negro, azul y mocha Precio 319,99 €

Primeras sensaciones y presentación

Nada más abrir la caja queda claro que estamos ante un producto de gama alta. Los JBL Tour One M3 vienen acompañados de un estuche de transporte agradable, bien acabado y minimizado para guardar los auriculares correctamente. Plegados encajan a la perfección y transmiten calidad desde el primer vistazo. El diseño es muy elegante y da la impresión de que no solo se busca un buen sonido, sino también una experiencia premium desde la presentación.

Diseño y comodidad que invitan a usarlos horas

La diadema y las almohadillas están recubiertas de un material suave, con espuma viscoelástica que se adapta a la forma de la cabeza. El resultado es un ajuste firme, cómodo y apto para llevarlos durante horas sin notar presión excesiva. Los botones físicos están bien colocados y permiten manejar reproducción, volumen o cancelación de ruido de manera intuitiva. Con un peso en torno a los 287 gramos, están bien equilibrados y no se hacen pesados incluso tras largas sesiones.

Un sonido que convence desde el primer minuto

Vamos a lo que importa, cómo suenan. Los drivers de 40 mm ofrecen un audio contundente y versátil. Los graves tienen pegada sin invadir el resto del espectro, las voces suenan claras y los agudos aportan aire y detalle. La escena estéreo es amplia y la separación de instrumentos está bien definida. Desde la primera escucha se percibe que son unos auriculares preparados tanto para usuarios exigentes como para quienes simplemente buscan disfrutar de música con calidad.

Cancelación de ruido y el modo Silent Now

Uno de los apartados que más me ha sorprendido de lejas ha sido la cancelación activa de ruido. El sistema adaptativo de JBL bloquea de forma muy efectiva del interior de un avión, tráfico o conversaciones. He podido comprobarlo especialmente en mis viajes, donde se nota la diferencia entre viajar con o sin estos auriculares.

El añadido estrella es el modo Silent Now, que activa la cancelación sin necesidad de reproducir música. Es ideal para quienes quieren dormir o descansar durante el viaje sin distracciones sonoras. La experiencia de un vuelo a Hong Kong este verano de 16 horas lo avala.

App JBL Headphones: sencilla y completa

La aplicación refuerza la experiencia y permite controlar todos los aspectos del auricular: ecualizador, modos de cancelación, sonido espacial… Es clara, intuitiva y una de las apps más completas que existen para auriculares de gama alta. Puedes manejar por completo todos los parámetros y la curva de aprendizaje es muy rápida, sin líos ni complicarse mucho.

Experiencia al llamar

Con ocho micrófonos para la cancelación y otros cuatro dedicados a llamadas, la voz se transmite con claridad incluso en ambientes con ruido. La conectividad Bluetooth 5.3 multipunto es estable y permite tenerlos enlazados a varios dispositivos sin que debas sufrir por ello. Además, la opción de usarlos por cable con DAC integrado amplía las posibilidades para quienes buscan la máxima fidelidad sonora.

Autonomía para semanas enteras

La batería ofrece hasta 40 horas con cancelación activa y cerca de 70 si la desactivas. En el día a día significa olvidarte del cargador durante semanas. La carga rápida añade cinco horas de reproducción con apenas cinco minutos enchufados, un detalle muy útil para viajes o imprevistos. Durante las escapadas de fin de semana no he tenido que ponerlos a cargar en ningún momento.

¿Valen la pena los JBL Tour One M3?

Sin duda. Los JBL Tour One M3 son unos auriculares de diadema pensados para quienes buscan comodidad, calidad y versatilidad. La cancelación de ruido es sobresaliente, el modo Silent Now añade valor real en viajes, la calidad de sonido es contundente y configurable, y la app JBL Headphones multiplica las opciones de personalización. Todo ello acompañado de una autonomía sobresaliente y un diseño plegable que facilita su transporte.

Por precio, actualmente 319,99 euros en la web de la marca, entran de lleno en la gama alta, pero lo que ofrecen está a la altura de las expectativas. Si buscas cascos premium que respondan tanto en casa como en tus desplazamientos, los JBL Tour One M3 son una apuesta segura.