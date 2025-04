¿Te vas de viaje? Estos nuevos auriculares de JBL cambiarán tu forma de volar

Viajar ya no será lo mismo para los amantes del buen sonido. JBL cuenta con una propuesta de auriculares, los Tour ONE M3 y que están diseñados para ofrecer la mejor experiencia musical allá donde vayas. Con la última tecnología de cancelación de ruido de la marca y un accesorio revolucionario, el SMART Tx, los Tour ONE M3 se posicionan como el compañero perfecto tanto para viajes de negocios como de placer.

Adiós a los auriculares incómodos

Una de las grandes novedades es el SMART Tx, un pequeño transmisor de audio inalámbrico con pantalla táctil que se conecta a los sistemas de entretenimiento de los aviones o trenes. Olvídate de los incómodos auriculares que reparten en los vuelos, con el SMART Tx podrás disfrutar del sonido JBL Pro en cualquier pantalla, con calidad superior y sin cables. Además, permite compartir la música o la película que estés viendo con otros viajeros de forma sencilla gracias a la tecnología Auracast.

Cancelación de ruido mejorada

Los JBL Tour ONE M3 integran una de las mejores cancelaciones activas de ruido del mercado. Ideales para desconectar en el trayecto, concentrarte en el trabajo o simplemente relajarte, combinan el potente JBL Pro Sound con el sonido espacial JBL Spatial 360, para una inmersión completa. Además, gracias a Personi-Fi 3.0, podrás personalizar el perfil auditivo para adaptarlo a tus preferencias y disfrutar de una experiencia sonora aún más personal.

Autonomía para largos trayectos

La batería tampoco será un problema: ofrecen hasta 70 horas de reproducción, y con solo 5 minutos de carga rápida consiguen otras 5 horas de música. Perfectos para los viajes más largos o para seguir disfrutando sin interrupciones durante las escalas.

Comodidad y diseño a la altura

El diseño ergonómico de los Tour ONE M3 ha sido mejorado para un confort total durante todo el día. Vienen acompañados de un elegante estuche de viaje que incluye un mosquetón, ideal para enganchar a tu bolsa o maleta y llevarlos siempre contigo.

Disponibilidad y precios

Los JBL Tour ONE M3 ya están a la venta en tres colores, negro, moca y azul, por 399,99 € con el transmisor SMART Tx incluido, o por 349,99 € sin el transmisor. Puedes encontrarlos en la tienda online de JBL. La marca vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes en tecnología de sonido para quienes no renuncian a la calidad ni a la comodidad, aunque se encuentren a miles de metros de altura.