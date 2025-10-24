Audio-Technica sube el listón del sonido: nuevos auriculares y cápsulas ‘made in Japan’ para los oídos más exigentes

La música digital parece, solo parece, haber relegado al vinilo y al sonido analógico, pero Audio-Technica demuestra que la excelencia acústica sigue teniendo mucho que decir. La marca japonesa ha presentado dos lanzamientos que combinan lo mejor de la tradición y la innovación: los auriculares ATH-ADX7000, nuevo buque insignia de la serie ADX, y la gama de cápsulas fonográficas AT33x, una evolución profunda para los amantes del vinilo.

Auriculares de referencia con alma abierta

Los ATH-ADX7000 son el nuevo orgullo de Audio-Technica: auriculares abiertos diseñados y fabricados en Japón que redefinen el concepto de True Open-Air Audio. Su estructura permite que el aire fluya libremente, reduciendo la presión interna y eliminando resonancias para ofrecer una escucha natural, sin fatiga auditiva, incluso tras horas de uso.

En el corazón de este modelo late la tecnología HXDT (High-Concentricity X Transfer Dynamic Transducer), un sistema de alineación de componentes con tolerancias de apenas ±0,02 milímetros. Gracias a esta precisión, el diafragma se mueve con una libertad asombrosa, capturando microdetalles y ofreciendo una escena sonora rica y envolvente.

Su chasis de magnesio fundido a presión, ultraligero y resistente, minimiza las vibraciones y maximiza la pureza del sonido. A pesar de su carácter audiófilo, pesan solo 275 gramos. Y como no podía ser de otra manera, todo está hecho en Japón, desde las carcasas en forma de panal hasta las almohadillas de terciopelo o Alcántara, pensadas para una comodidad duradera. Tienen un precio recomendado de 3.499 euros, así que los ATH-ADX7000 son una declaración de intenciones: no solo para quienes escuchan música, sino para quienes la sienten.

Cápsulas AT33x: precisión artesanal para el vinilo

El otro gran lanzamiento de la marca es la nueva serie AT33x, que marca la primera gran actualización de sus cápsulas fonográficas desde 2014. En un sector dominado por la nostalgia y la calidad, Audio-Technica introduce materiales y técnicas inéditas en su historia, como el uso del zinc fundido a presión, una aleación con una densidad y rigidez excepcionales que reduce vibraciones y mejora la expresividad del sonido.

La gama incluye cinco modelos: tres estéreo (AT33xEN, AT33xMLD y AT33xMLB) y dos mono (AT33xMONO/I y AT33xMONO/II). Cada cápsula se fabrica y ajusta a mano en Japón, una labor artesanal que garantiza una fidelidad sonora que las máquinas no pueden replicar. El resultado es un sonido equilibrado, con graves definidos, medios naturales y agudos claros, perfecto para redescubrir la música en vinilo con la máxima pureza.

Además, Audio-Technica ha rediseñado el sistema de suspensión y los cantilevers, mejorando la compatibilidad con más brazos fonográficos y ofreciendo una respuesta más controlada. La gama AT33x parte de 599 euros para los modelos estéreo y 399 euros para los mono, unos precios que la sitúan en un nivel de excelencia asequible dentro del mercado audiófilo.

Innovación japonesa y respeto por el detalle

Tanto los nuevos auriculares como las cápsulas reflejan la filosofía de la marca fundada por Hideo Matsushita en 1962: que el sonido de alta calidad debe ser accesible y humano. En tiempos de producción en masa, Audio-Technica mantiene viva la artesanía japonesa, con cada pieza calibrada a mano y materiales pensados para durar décadas.

Además, la sostenibilidad también está presente: la nueva gama AT33x se presenta con embalaje 100% reciclable y libre de plástico, un gesto coherente con la apuesta de la compañía por la innovación responsable.

Los amantes del vinilo y los audiófilos más exigentes encontrarán en estos lanzamientos una razón para volver a disfrutar de la música como antes: con calma, atención y la certeza de estar escuchando cada matiz tal y como fue grabado.