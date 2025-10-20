HONOR ALPHA abre sus puertas en Shenzhen: la nueva meca de la inteligencia artificial

HONOR ha inaugurado en Shenzhen su tienda insignia global, HONOR ALPHA, un espacio concebido como el corazón de su estrategia de inteligencia artificial. Situada en el moderno distrito de Shenzhen Bay MixC, esta apertura marca un paso decisivo en la evolución de la marca, que busca consolidarse como líder en ecosistemas de dispositivos con IA más allá del smartphone.

Un centro de innovación con alma cultural

Lejos de ser una simple tienda, HONOR ALPHA se presenta como un centro de innovación para la vida inteligente, donde la tecnología de vanguardia se combina con el diseño y la cultura local. Inspirado en el paisaje de la bahía de Shenzhen, su interior ofrece un ambiente sereno y abierto en el que cada detalle ha sido pensado para transmitir armonía entre innovación y bienestar.

El espacio está organizado en torno a distintos escenarios de uso, todos impulsados por inteligencia artificial. Los visitantes pueden recorrer zonas dedicadas al hogar conectado, la movilidad o el entretenimiento, y descubrir cómo los dispositivos de HONOR interactúan entre sí para simplificar la vida cotidiana.

El asistente YOYO cobra protagonismo

Uno de los grandes atractivos de HONOR ALPHA es la zona dedicada a YOYO, el asistente de inteligencia artificial de la compañía. Aquí los visitantes pueden conocer las nuevas capacidades de esta IA, que ahora cuenta con memoria contextual, percepción visual y ejecución avanzada de tareas.

YOYO es capaz de recordar preferencias y aplicarlas de forma proactiva, por ejemplo, al recomendar restaurantes con vistas si el usuario mencionó ese detalle anteriormente. Esta evolución demuestra el compromiso de HONOR por ofrecer experiencias más naturales y humanizadas.

AI Inspiration Café: tecnología y creatividad a partes iguales

La experiencia se completa con el AI Inspiration Café, un espacio social donde techies, creadores y curiosos pueden reunirse para intercambiar ideas mientras disfrutan de un café. Durante las próximas semanas, HONOR ha programado actuaciones y actividades interactivas para celebrar la apertura, reforzando así su visión de un ecosistema de IA abierto y colaborativo.

Shenzhen, punto neurálgico del ecosistema HONOR

Con esta inauguración, la marca consolida su presencia en una de las ciudades más tecnológicas del mundo. La tienda HONOR ALPHA está abierta al público y aspira a convertirse en un referente cultural y tecnológico, atrayendo tanto a visitantes locales como a fans de la innovación de todo el planeta.

HONOR invita a los usuarios a descubrir sus últimos productos y a experimentar de primera mano su propuesta de futuro, una inteligencia artificial al servicio de las personas, con dispositivos que no solo se conectan, sino que también comprenden y acompañan. Para más información, se puede visitar la tienda online oficial.