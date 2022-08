5 vídeos españoles de YouTube que se convirtieron en mitos

Como país, hemos de reconocer que somos peculiares. YouTube ha dejado en nuestra memoria un buen rosario de vídeos que ya tienen un hueco en nuestro corazón. Heos recopilado 5 de ellos para que pases un momento divertido. Son verdaderas joyas y forman parte de nuestro imaginario. Estos son los 5 vídeos españoles de YouTube que no te puedes perder.

5 vídeos españoles de YouTube míticos

«Sa matao Paco»

Hace más de una década unos vecinos están algo enfadados. No es para menos, el campo de fútbol cercano no dispone de un buen sistema de retención y los balones vana. caer en un lugar inaccesible. Un intrépido ciudadadano, Paco, va en busca del balón, mientras un señor mayor comenta la jugada. Hasta que pasa lo que tiene que pasar, Paco resbala y de pierde entre la maleza. Lo que viene después pasa a los anales de YouTube.

El cantante heavy con gangrena

Corría el año 2008 y El diario de Patricia era uno de los programas de tarde más exitosos. Por él pasaban todo tipo de personajes variopintos, como este aspirante a cantante heavy que demostró su valía. Una letra cargada de simbolismo, a la vez que un estilo interpretativo peculiar le lanzaron al estrellato. Sigue siendo carne de YouTube

La socorrista tóxica

No salimos de 2008, una socorrista novata tiene una confusión con los productos químicos de la piscina comunitaria y crea una nube de vapor tóxico. Su «la he liado parda» ya no salió de nuestras cabezas, pero su muestra de ternura y arrepentimiento le dieron a esta joven madrileña un hueco en nuestra memoria. Afortunadamente nadie resultó herido.

«Hay tiempo de comer»

El volcán Cumbre Vieja de la isla de la Palma erupciona a la hora de comer del 19 de septiembre de 2021. Unos vecinos graban la fumarola, que terminó derivando en una fatal colada de lava muy destructiva. Todos estaban con mucho miedo, la evacuación era una realidad. Pero el hombre quitaba hierro al asunto y se empeñaba en tranquilizar a su familia. «Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer se sobra». No sabemos si finalmente comieron o salieron por piernas.

Ciento y pico de vena en alcohol

No es algo de lo que sentirse orgulloso, pero en las proximidades de Albatera, Alicante, se grabó este vídeo en un control matutino de alcoholemia. Uno de los chicos entrevistados se jactaba con ir con «ciento y pico de vena en alcohol » (sic). Una triste realidad que , aunque causa sonrojo y pena, dejó unos de los vídeos españoles de YouTube más reproducidos.

Estos vídeos seguro que son de tu agrado y te hacen esbozar alguna sonrisa. ¿Cuáles son los tuyos y por qué?