Un espectáculo con bengalas provoca un incendio en el restaurante Fanático de Madrid

Un espectáculo con bengalas provocó la madrugada del pasado sábado un incendio en el restaurante Fanático, en Madrid, lo que obligó a evacuar a todos los clientes.

Según la cadena propietaria, GLH Singular Restaurants, el «conato» de incendio tuvo lugar tras un espectáculo con bengalas en el interior del restaurante, pero fue detectado y controlado «en un intervalo aproximado de ocho segundos mediante el uso de extintores, sin que llegara a propagarse, por lo que el foco siempre estuvo controlado y nunca se produjo una situación de alarma».

«La actuación del equipo fue inmediata y conforme a los protocolos de seguridad establecidos», ha señalado GLH Singular Restaurants, que ha subrayado que, de manera preventiva, se procedió a la evacuación del local, «que se desarrolló de forma ordenada y sin incidencias, con las vías de evacuación plenamente operativas en todo momento».

Unas declaraciones que se han producido después de que El Mundo publicara, citando testigos de lo ocurrido, que la gestión fue «irresponsable» y los clientes recibieron un trato «agresivo» por parte del personal durante el desalojo.

El Ayuntamiento se plantea prohibir las bengalas

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se llevan a cabo en locales de ocio. Lo ha hecho en el marco de la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio, cuyo borrador está «bastante» avanzado, con el objetivo de evitar incidentes como el registrado en Fanático.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que el Ayuntamiento ha solicitado «toda la información» sobre lo ocurrido. Asimismo, ha adelantado que el equipo de José Luis Martínez-Almeida trabaja en la Ordenanza de Prevención de Incendios, cuyo borrador está «bastante» avanzado, con el fin de regular el uso de materiales pirotécnicos en locales.

Según ha indicado, esta limitación debe ser estudiada para que no afecte a otro tipo de eventos. «No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios. El camino parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de espectáculos puede tener sentido. Quizá no en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada», ha señalado Sanz en un acto en la capital.

La delegada también ha hecho un llamamiento a los dueños de los establecimientos para que cumplan con la normativa, una vez aprobada, sobre los materiales ignífugos. Así, les ha recomendado que tengan «especial cuidado» con estas situaciones.

«Que sean especialmente cautelosos y precavidos con la utilización de cualquier cuestión que pueda provocar un riesgo para sus clientes y para cualquier ciudadano», ha concluido la vicealdesa.

En un comunicado, la cadena propietaria del local ha anunciado que, tras este incidente, prohibirá de forma definitiva el uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico en todos sus locales, «reforzando así su compromiso con la seguridad de clientes y empleados».

En cualquier caso, ha recalcado que se trata de un incidente «de carácter puntual y excepcional», sin que se produjeran daños personales ni afectación estructural en el establecimiento, tras años de actividad sin sucesos similares. «Durante 2025, la compañía llevó a cabo más de 1.500 shows y recibió a más de 2 millones de clientes, desarrollando su actividad en cumplimiento de los protocolos de seguridad y prevención establecidos», ha remarcado la compañía.