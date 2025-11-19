El autor del robo de película a una joyería de Madrid durante el gran apagón de abril, ha sido detenido cuando regresaba a España a para dar un nuevo golpe. La Policía Nacional ha detenido al experto ladrón albanés en cuanto ha puesto un pie en España. El ladrón llevaba colgada al cuello una de las 2.200 piezas de joyería que robó durante el apagón. Un botín de más de un millón de euros que no ha sido recuperado.

El robo fue perpetrado por un único hombre de nacionalidad albanesa con múltiples antecedentes en España y Países Bajos y que empleaban en sus atracos hasta cinco identidades falsas.

De las 2.200 joyas robadas por un valor de 1 millón de euros no hay rastro por el momento, salvo de una sola, la que él mismo lucía en el cuello el día de su detención, el pasado 22 de octubre.

Un robo de película en el apagón

El ladrón aprovechó el gran apagón de abril para realizar el robo. Se dirigió al centro comercial y realizó diversos butrones o agujeros en puntos estratégicos para entrar en la joyería desde el techo.

El delincuente había subido al tejadodel centro comercial y realizó unos cortes en la tela asfáltica a la altura de la joyería. Una vez dentro del techo, fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, para lo cual realizó más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería.

Cerraduras no funcionaron por el apagón

Una vez en el establecimiento, el ladrón fue abriendo con un destornillador las cristaleras de los expositores que tenían cerraduras electrónicas pero que estaban inutilizadas debido a la interrupción ese día del suministro eléctrico durante horas en España.

El ladrón sustrajo todas las piezas que se encontraban allí expuestas junto con una colección de oro blanco y brillantes. En total el robo del apagón fue de 2.200 joyas, valoradas en más de un millón de euros.

Volvió a España para otro robo

Tras iniciar la investigación, los agentes lograron identificar el vehículo con el que este individuo se había desplazado al centro comercial para realizar el robo y posteriormente huir. Había comprado de segunda mano este coche meses previos a la comisión de los hechos. Justo al día siguiente de cometer el robo realizó el tránsito a un país extranjero, deshaciéndose de esta forma del mismo.

Tras una larga investigación debido a las múltiples salidas y regresos a España que este hombre realizaba, el día 22 de octubre, los agentes le detuvieron cuando regresó a España para dar un nuevo golpe y la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.

En el momento de la detención fueron incautados casi 3.000 euros que llevaba en efectivo entre sus pertenencias sin justificar su origen. Además, portaba colgado del cuello, una de las joyas sustraídas del establecimiento comercial.