Sorpresa en el METEOCAT por lo que llega a Cataluña en horas: la alerta es total

La alerta es total, el Meteocat lanza una importante previsión ante lo que llega a Cataluña, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que se centra en ese norte que nos está alejando de algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en determinados cambios de ciclo. Estaremos a merced de una situación del todo inesperada que puede acabar siendo clave en estos días.

Por lo que, quizás tocará empezar a ver en Meteocat determinados cambios de tendencia que pueden acabar de golpearnos con fuerza. En especial, en estos días en los que tenemos que ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno. Este otoño parece que llega con más fuerza, tanta que nos recordará a lo peor de un invierno que parece que está dispuesto a instalarse de una manera que puede acabar siendo clave en estos días que tenemos por delante. Esta recta final de noviembre estaremos pendientes de un giro radical en el tiempo.

Es importante estar pendiente de una alerta que puede ser total. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este tiempo que nos está esperando puede ser más intenso de lo que realmente nos esperaríamos en estos días de temporada.

Es hora de apostar por esos cambios que, sin duda alguna, acabarán llegando a toda velocidad y lo harán con un tiempo de otoño que nos alejará de lo que sería habitual en estos días. En su lugar vamos a tener una serie de fenómenos que ponen los pelos de punta. Esta zona de España será de las más afectadas por un tiempo que nos sumergirá en lo peor del otoño.

Las alertas del Meteocat pueden ir variando con el paso del tiempo, de tal manera que tendremos que estar pendientes de ellas. La situación se puede complicar por momentos y en especial si tenemos en consideración lo que parecerá que se convertirá en una realidad en breve. Faltan horas para que tengamos un giro radical en el tiempo para el que quizás no estamos preparados.

Lo que llega a Cataluña en horas según el Meteocat

Después de unos días en los que las temperaturas han vuelto a subir, lo que parece que está por llegar es un nuevo giro en el tiempo que nos puede sumergir en lo peor de un otoño que parece que llega con importantes novedades. En varias zonas de Cataluña se activa una alerta que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en el Pirineo occidental, con cota de nieve descendiendo desde unos 1000-1200 m hasta unos 600-800 m al final del día, acumulándose espesores significativos de unos 10-15 cm en la vertiente norte a partir de los 1000 m. No se descartan chubascos dispersos en zonas del litoral norte, más probables por la mañana. Temperaturas en descenso, con heladas en el Pirineo. Viento del noroeste en el Ampurdán, el Pirineo y la mitad sur, de intensidad ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona; en el resto se espera viento flojo con predominio de las componentes norte y oeste».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas en la vertiente norte del Pirineo occidental a partir de los 1000 m. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en el sur de Tarragona».

Para el resto de España la situación que puede acabar siendo clave: «Se prevé que un frente acabe de recorrer la Península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y con una tendencia a ir despejando a lo largo del día, a excepción del tercio norte peninsular, montañas del centro y archipiélago. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del tercio norte peninsular, Baleares, y a primeras horas de forma débil en regiones de Andalucía y del cuadrante sureste, con tormentas ocasionales en las islas y Cantábrico oriental. Asimismo, es probable que sean persistentes y localmente fuertes en el propio Cantábrico oriental, sin descartarlo en el norte de Baleares y del Pirineo. Nevará en regiones de montaña del norte a una cota de 1000/1300 metros bajando hasta el entorno de los 700 m. al final en el cuadrante nordeste. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo y Cantábrica, también posibles en el norte de la Ibérica. En Canarias, cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas. Bancos de niebla en montañas del norte peninsular; también en las de Andalucía durante la mañana. Calima tendiendo a menos en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos. En general pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el Guadalquivir y litorales de Alborán y en descenso en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en la meseta Norte y nordeste de la Sur. Se prevén moderadas en los Pirineos».