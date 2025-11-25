El puente de diciembre no será como esperábamos: el aviso de Jorge Rey que tiene a media España en vilo

No será como esperábamos el puente de diciembre, Jorge Rey lanza un aviso que pone a media España con los pelos de punta. Uno de los momentos del año más esperados y de los últimos tiempos, deberemos empezar a centrarnos en un cambio de tenencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Será el momento de empezar a ver llegar un cambio que nos trasladará directamente hacía un invierno que parecerá que está más cerca de lo que pensábamos.

Jorge Rey es uno de los expertos del tiempo que no duda en empezar a plasmar una serie de detalles que vemos en su método. Esas Cabañuelas que pueden adelantarse a todos, se completan con un seguimiento que puede acabar de decirnos qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo claves. Será el momento de empezar a pensar en un cambio que seguramente tendremos que empezar a visualizar de una forma que incluso nos invitará a visitar determinados lugares claves. Es hora de saber qué pasará en breve.

El puente de diciembre no será como esperábamos

Es importante estar preparados para un giro radical en esos días que esperábamos con ganas. Este puente que quizás hasta ahora no habíamos empezado a valorar como se merece. Para muchos es la recta final antes de las vacaciones merecidas que esperábamos desde hace mucho tiempo.

Con la mirada puesta con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estas jornadas en las que realmente todo puede acabar siendo clave y que en realidad nos enfrentaremos a un marcado giro radical. Con lo cual, habrá llegado el momento de estar pendientes de una previsión del tiempo que nos traslada a estos días.

Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno y puede que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo en un tiempo que hasta la fecha nos ha dado un pequeño respiro.

Uno de los expertos del tiempo se adelanta a todos y nos trae algunas novedades respecto a un tiempo que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este aviso de Jorge Rey mantiene a media España en vilo

Uno de los vídeos virales de Jorge Rey nos ha trasladado directamente hacía un tiempo que puede acabar siendo el que nos hará incluso cambiar de planes ante un esperado puente que llega en el mejor momento posible. Es el puente para llenar la casa de elementos navideños, pero también de desconexión necesaria antes de las fiestas.

Tal y como explica en sus redes sociales: «El tiempo mejorará en la primera quincena de diciembre, mejorará mucho el ambiente que nos dejará un anticiclón estanco. Llegarán las nieblas e incluso heladas, pero temperaturas máximas agradables. A las borrascas les va a costar entrar a España en los primeros quince días del mes. Solo se acercarán hacia el 18-19 de diciembre».

Por lo que, si nada lo impide, de momento, el buen tiempo nos permitirá salir de casa y realizar todas las compras posibles. Con la mirada puesta a un giro importante en este tiempo que puede acabar siendo el que nos dará incluso más ganas de recorrer el país.

De momento, la previsión de la AEMET para estos días no trae buenas noticias: «Se prevé que un frente acabe de recorrer la Península y Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y con una tendencia a ir despejando a lo largo del día, a excepción del tercio norte peninsular, montañas del centro y archipiélago. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del tercio norte peninsular, Baleares, y a primeras horas de forma débil en regiones de Andalucía y del cuadrante sureste, con tormentas ocasionales en las islas y Cantábrico oriental. Asimismo, es probable que sean persistentes y localmente fuertes en el propio Cantábrico oriental, sin descartarlo en el norte de Baleares y del Pirineo. Nevará en regiones de montaña del norte a una cota de 1000/1300 metros bajando hasta el entorno de los 700 m. al final en el cuadrante nordeste. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo y Cantábrica, también posibles en el norte de la Ibérica. En Canarias, cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas.

Bancos de niebla en montañas del norte peninsular; también en las de Andalucía durante la mañana. Calima tendiendo a menos en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos. En general pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el Guadalquivir y litorales de Alborán y en descenso en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en la meseta Norte y nordeste de la Sur. Se prevén moderadas en los Pirineos».