Lucas González, de ‘Andy y Lucas’, amenaza a una periodista de Antena 3 en directo: «Serás tú la que…»

El próximo 10 de octubre es una fecha grabada a fuego para los seguidores del famoso dúo Andy y Lucas porque es el día que han elegido para despedirse de los escenarios para siempre. Hace dos años anunciaron que iban a protagonizar una gira titulada Nuestros últimos acordes con la que pondrían fin a una trayectoria que se ha extendido más de dos décadas. Lucas González y Andrés Morales se han convertido en los auténticos protagonistas del momento, pero hay un escándalo que ha conseguido enturbiar la situación que están atravesando. Una periodista de Antena 3 ha recogido una información bastante polémica que podría marcar un antes y un después en todo esto.

Lorena Vázquez, colaboradora de Espejo Público, se ha hecho eco de una noticia que ha situado a Lucas González contra las cuerdas. La información es la siguiente: existe un productor que reclama 300.000 euros a la banda. Al escuchar esta exclusiva, el intérprete de Son de amores ha acusado al empresario musical de ser un «oportunista» y ha prometido que su testimonio no se ajusta con la realidad. «Llegamos a hablar, pero nunca se firmó nada. Todo lo hemos gestionado desde nuestra oficina y nuestro mánager», ha comentado al respecto. Sin embargo, la colaboradora de Antena 3 ha seguido haciendo su trabajo y se ha generado un momento bastante tenso.

Lucas ha lanzado una advertencia disfrazada de amenaza a Lorena Vázquez. Exactamente le ha dicho: «Cuando gane el juicio, serás tú la que tenga que pedirme disculpas». Según dice, tiene la conciencia totalmente tranquila y está convencido de que el tiempo y la justicia terminarán dándole la razón. Por ese motivo, le ha recomendado a la mencionada tertuliana que revise mejor sus datos antes de sacar conclusiones equivocadas.

La tajante respuesta de Lucas González

Lorena Vázquez no ha sido la única en recibir un toque de atención por parte de Lucas. Este último está cansado de recibir ciertos mensajes y ha insinuado que pondrá a trabajar a sus abogados para frenar al productor que se ha atrevido a señalarle de manera injusta. «Le estáis dando cancha a un sinvergüenza, para que lo sepáis. Es mentira total, que ahora lo voy a denunciar yo, hombre», ha comentado delante de los micrófonos de una conocida agencia.

Cuando le preguntan si su nuevo enemigo posee pruebas para argumentar su postura, el cantante recalca: «No lo tiene, eso te lo acabas de inventar tú. Además, qué mala leche. Este no tiene vergüenza, es un tío con el que no tengo contrato para nada, se ha inventado todo». No obstante, lo que más ha sorprendido es que ha alardeado de su situación económica para intentar que el público entienda por qué es imposible que le deba dinero a alguien. «¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿a mí que me está contando de deuda? Si he vendido 3 millones de discos. Hija, lo siento, suena muy prepotente de cara a la cámara, pero voy al día con Hacienda y voy al día con todo».

El problema de Andy y Lucas

La periodista Marta Riesco sorprendía en el programa No somos nadie al afirmar que la relación entre ambos artistas estaba completamente rota, hasta el punto de «no hablarse». Según sus informaciones, Andy estaría trabajando en un proyecto en solitario con varias canciones ya grabadas y una gira prevista para principios de 2026, lo que abría la puerta a un futuro incierto para la mítica formación musical. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los fans, que en todo este tiempo siempre habían visto a los cantantes como inseparables, tanto en lo personal como en lo profesional.

Sin embargo, poco después surgían nuevas versiones que matizaban aquella información inicial. La periodista Lorena Vázquez, a través del pódcast Mamarazzis y también en Espejo Público, aclaraba que, si bien es cierto que entre ellos se produjo una fuerte bronca, la situación no es exactamente la de un distanciamiento absoluto. Según dice, Lucas ya ha reconocido que la relación con su compañero no era tan idílica como muchos pensaban y que incluso habían tenido choques importantes.

Lo cierto es que este tipo de tensiones internas no resultan extrañas en formaciones que llevan tantos años compartiendo trabajo y convivencia, aunque en este caso el impacto es mayor por el fuerte vínculo que siempre transmitieron al público.

La situación actual puede resumirse en una complicidad forzada por los compromisos profesionales, sin que exista una verdadera amistad o una comunicación fluida entre ambos. Sus seguidores aguardan expectantes para conocer si, una vez concluida la gira pendiente, cada uno tomará caminos diferentes o si lograrán superar las diferencias. Mientras tanto, los problemas no dejan de crecer. De hecho, la rivalidad de los artistas no sería nada más que el principio del revuelo. Lo grave es que ninguno de los dos es capaz de frenar los rumores.