Adiós al frío: la AEMET confirma que el ‘veranillo de San Miguel’ es inminente y puede ser extremo

La AEMET confirma que el ‘veranillo de San Miguel’ es inminente y puede ser extremo, será mejor que nos preparemos para este cambio en el tiempo que realmente será inesperado y fuera de lo común. Estamos acostumbrados a vivir unos días en los que las temperaturas acaban siendo una dura realidad. En estos días en los que quizás tenemos que empezar a pensar en un giro radical que nos golpeará de lleno. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor este fin de semana.

El frío que tanto ha costado que llegará a algunos puntos del país, parece que tiene las horas contadas. Lo que nos espera es un importante giro de guion que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, son tiempos de aprovechar al máximo estas jornadas que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicadas. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos pendientes de un cambio que puede ser clave en estos días que tenemos por delante y serán claves.

El frío parece que se despide por completo

Cuando empieza a llegar el otoño hay una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, esperamos con ganas. Aunque nos cueste despedirnos del verano, siempre agradecemos un poco de sol y ese calor intenso que vamos a tener en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que van a ser claves y que pueden ser los que nos acompañarán en una previsión del tiempo que nos guardará más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas horas.

Deberemos tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en una dura realidad que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es hora de dejar salir ciertos elementos que son esenciales y que nos explica la AEMET. Un momento clave que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Será el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna se acabarán convirtiendo en una serie de detalles esenciales en estas jornadas. Es hora de poner sobre la mesa algunos cambios que serán esenciales en estos días.

Confirma la AEMET que llega el veranito de San Miguel

Lo que parecía imposible se ha convertido en una dura realidad, el verano parece que no quiere irse en estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración determinados cambios. Estos días estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de intervalos de nubes altas entrando a lo largo del día desde el oeste peninsular. Únicamente se espera que prevalezca la inestabilidad en el entorno del mar Balear, con cielos nubosos y probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales afectando a Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña que también podrían darse en los del norte de la Comunidad Valenciana a primeras horas. No se descarta que en estas regiones fueran localmente fuertes, con una tendencia en general a ir a menos. Asimismo, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones débiles en el extremo nordeste de Cataluña. Durante la primera mitad del día se dará nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, interior este y puntos de Alborán y de Baleares; mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas de Andalucía y sureste peninsular, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

Probables nieblas matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares, con posibles brumas costeras en Rías Baixas». Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en descenso en el oeste de Galicia, predominando los aumentos en el resto, moderados en la mitad norte y tercio este peninsular y ligeros en el resto. Las mínimas en general aumentarán en zonas de montaña y en la meseta Norte y permanecerán sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales del noroeste peninsular y al final en los de la Comunidad Valencia e islas Pitiusas. Predominará la componente este en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y serán variables en el resto; teniendo a establecerse la componente sur en el Levante y la oeste en el resto. Alisio moderado en Canarias».