Pánico en Hortaleza: tres ancianos asaltados en un solo día por menas del centro de acogida

La inseguridad crece en el madrileño barrio de Hortaleza desde la violación de una niña por parte de un inmigrante menor de edad que reside en el centro de acogida. Solamente el lunes tuvieron lugar tres asaltos a ancianos entre las 11:00 y las 18:00 horas. Fuentes policiales han asegurado a OKDIARIO que los autores de los tres asaltos eran individuos de origen marroquí, así como que pertenecían al Centro de Primera Acogida de Hortaleza.

El primero de los asaltos, según estas fuentes, tuvo lugar a las 11:30 horas en la calle López de Hoyos 375. La víctima fue un hombre de avanzada edad. El segundo asalto tuvo lugar a las 17:00 horas en la calle Mar Caspio 25, próxima a la gasolinera Moeve, situada a escasos metros del centro de menas Isabel Clara Eugenia. La víctima, de 80 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital por un golpe en la cabeza que le originó una brecha. El tercer asalto tuvo lugar a las 18:15 horas en el parque Alfredo Kraus frente al Carrefour. La víctima, también un vecino de la tercera edad.

Testigos presentes en uno de los asaltos han confirmado a este periódico que los autores eran de origen marroquí. «El pasado lunes un marroquí bajó corriendo toda la calle hasta la parada de autobús, le silbamos porque pensábamos que estaba haciendo algo. Acto seguido apareció la Policía Nacional, les preguntamos si estaban buscando a un marroquí y dijeron que sí».

«El lunes cuando vine me comentaron que unos chavales marroquíes habían robado a unos señores, les habían pegado un tirón. Salieron unos chicos del barrio a por ellos, la Policía también, pero finalmente no pudieron alcanzarlos», relata a OKDIARIO.

Escalada de agresiones en Hortaleza

Un joven que trabajaba en la gasolinera cuando sucedió el segundo asalto relata que escuchó los gritos de la señora cuando le estaban asaltando. «Cuando llegué ya había unas personas con ella, volví a la gasolinera para llevarle un vaso de agua». Este testigo narra que debido al asalto la señora sufrió un golpe tras un fuerte empujón del asaltante, como consecuencia tuvo que ser atendida en el hospital.

Estos asaltos se suman a la extensa lista de robos y agresiones perpetradas en las proximidades del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, destinado a albergar inmigrantes menores de edad. La saturación de internos ha motivado el incremento de la inseguridad en el barrio. Los vecinos explican a OKDIARIO que en los últimos tiempos, desde que se abrió el centro de acogida principalmente, el barrio ha cambiado mucho y ya son habituales los robos y agresiones.