Visitas guiadas al Banco de España: fechas, horarios, entradas y cómo ir gratis

De entre todos los edificios que impresionan, y que podemos encontrarnos en Madrid, el del Banco de España es uno de esos que cualquiera reconoce nada más pasar por el centro de la capital. Está ubicado en plena plaza de Cibeles, frente a la fuente, y seguramente lo habrás visto en más de una ocasión. De hecho, los turistas siempre le echan una foto, muchas veces sin saber exactamente a qué corresponde, pero para alguien que vive en Madrid, o incluso para quien llega desde otra comunidad, este edificio tan emblemático, bien merece no sólo que lo observemos desde el exterior, sino también desde dentro. Pero ¿cómo y cuándo puedo visitar el Banco de España? Toma nota porque te contamos ahora cómo hacerlo y si se tiene que sacar entrada o no.

Antiguamente, era algo más complicado entrar en el Banco de España de visita. De hecho, sólo podía hacerse en el caso de trámites o cosas puntuales, pero la cosa ha cambiado. Desde hace unos meses, el Banco de España ha decidido abrirse y mostrar una parte de su interior. Lo hace con visitas guiadas y gratuitas, una manera de acercar la institución a la gente y enseñar que no sólo es economía y cifras: también es patrimonio, arte y arquitectura. Y es que dentro no hay sólo oficinas, sino salones monumentales, escaleras de mármol, bibliotecas inmensas y hasta cuadros firmados por Goya o Sorolla. El programa se llama Puertas Abiertas y está pensado para todo el mundo, tanto para quien vive en Madrid y nunca se ha atrevido a entrar como para quien solo viene de paso unos días. Eso sí, conviene organizarse con tiempo: las plazas son pocas y vuelan rápido, así que atento a lo que ahora te contamos.

Cuándo se puede visitar

Las visitas al Banco de España están pensadas para distintos públicos según el día de la semana. Los fines de semana, por ejemplo, cualquiera puede apuntarse. Entre semana, el plan cambia: los lunes y martes, a las 16:00 horas, son los propios trabajadores y jubilados del Banco quienes hacen de guías, con anécdotas y recuerdos que no aparecen en los libros. Los miércoles y jueves, también a esa hora, los recorridos se reservan a colegios y universidades. Y el viernes, en cambio, el horario se amplía por la tarde, hasta las 20:30 horas.

La idea detrás de la posibilidad de hacer una visita al interior del Banco de España es sencilla: abrir la institución a todo tipo de personas. Ya sea que seas de Madrid y pienses que no podías entrar, un turista que sólo dispone de unas horas en la ciudad o incluso familias que buscan un plan cultural diferente para hacer entre semana, o mucho mejor, para el fin de semana.

Fechas y horarios

El calendario de visitas al Banco de España se extiende de octubre de 2025 a junio de 2026. Los sábados y domingos hay dos turnos, mañana y tarde (de 10:00 horas a 14:30 horas y de 16:00 horas a 20:30 horas). Los lunes y martes, el acceso es como ya hemos mencionado a las 16:00 horas con guías de la casa; los miércoles y jueves, también a las 16:00 horas, entran los grupos escolares. Y los viernes, el turno es sólo de tarde, hasta las 20:30 horas.

La visita dura unos 90 minutos, controles de acceso incluidos. Mejor llegar con tiempo para no perderse nada, porque no es un paseo superficial: se recorren salas emblemáticas que guardan buena parte de la historia de la institución y merece la pena fijarse en todos los detalles.

Entradas y reservas

Lo mejor de todo es que entrar al Banco de España es gratis, pero hay que reservar online en su web oficial. El cupo es de 30 personas por grupo, y eso hace que las plazas se agoten enseguida. Para acceder se pide el DNI o el pasaporte. Debes tener en cuenta además que no se puede entrar con mochilas grandes ni con maletas, aunque hay consigna en la calle de los Madrazo. Tampoco se admiten mascotas, salvo perros guía o de asistencia. Con un poco de previsión, es un plan redondo y sin coste.

Dónde está y cómo llegar

El Banco de España ocupa una manzana entera entre Alcalá y el paseo del Prado, frente a Cibeles. La entrada para visitantes, sin embargo, está en la calle de los Madrazo, 29.

Llegar no tiene pérdida. El metro (línea 2) deja justo en la plaza. También se puede llegar caminando en diez minutos desde Recoletos o Sol. La zona cuenta además con una red de autobuses enorme: líneas como la 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146 o 150, la exprés 203 al aeropuerto y varios nocturnos, entre ellos el N1, N2 y N3. Y si lo tuyo es la bicicleta, tienes varias bases de BiciMAD alrededor. Con tantas opciones de transporte, te será fácil llegar y poder disfrutar de uno de los mejores edificios de Madrid, ahora abierto a todos.