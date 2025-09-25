El pescado ‘secreto’ de Lidl que los expertos recomiendan: es puro sabor, barato y es beneficioso para tu corazón

Cuando se trata de ir a hacer la compra al supermercado, mucha gente entra en Lidl pensando en que va a comprar ofertas rápidas o en productos básicos para llenar la cesta de la compra, pero lo cierto es que la cadena alemana cuenta también con productos que se convierten en auténticos imprescindibles. En esta ocasión el protagonismo es para el pack XXL de lomos de salmón, el pescado de Lidl que llega ahora a sus tiendas, y lo hace además con una credencial importante: el sello Sabor del Año 2025.

Estará en los lineales a partir del 3 de octubre y lo hará con una rebaja que no pasa desapercibida. El precio de este pescado de Lidl baja de 25,70 € a 20,15 €, un ahorro del 21 %. Y hablamos de un kilo de pescado de calidad, ya preparado en filetes individuales, algo que no es tan fácil de encontrar con este nivel de precio. Y aquí está la clave: no es sólo un producto más barato. El salmón es uno de esos alimentos que médicos y nutricionistas recomiendan incluir en la dieta porque aporta Omega-3, ayuda a cuidar el corazón y hasta mejora el colesterol. En definitiva, una compra que suma en sabor y en salud.

El pescado de Lidl que recomiendan los nutricionistas

Este no es el típico envase pequeño de pescado fresco que se compra para salir del paso. El pack de pescado de Lidl contiene 8 filetes de 125 gramos cada uno, lo que hace un total de 1 kilo. Vienen ya listos para cocinar, sin espinas y sin complicaciones. Eso significa que puedes abrir el envase y ponerlos directamente en la sartén, al horno o incluso preparar un tartar en casa si te gusta lo crudo.

La ventaja es clara: al estar separados en piezas individuales resulta más fácil congelar lo que no se vaya a consumir de inmediato. Y esto evita desperdicio, algo que cada vez preocupa más a los hogares.

Un producto con sello de confianza

El hecho de que estos lomos hayan recibido el distintivo Sabor del Año 2025 no es un detalle menor. Para conseguirlo, el producto pasa pruebas con consumidores que valoran aspectos como la textura, el sabor y la calidad general. Y sólo los que cumplen de verdad obtienen ese reconocimiento.

Esto da tranquilidad al cliente, porque no está comprando a ciegas. Ya hay gente que lo ha probado y lo ha valorado positivamente. Y tratándose de pescado, un producto que no siempre se conserva igual de bien en supermercados, este sello aporta un plus de seguridad y confianza. Al final, lo que buscamos los consumidores es asegurarnos de que lo que llevamos a la mesa convence a toda la familia.

Beneficios del salmón para la salud

El salmón no es sólo un pescado sabroso que apetece poner en la mesa ya que los nutricionistas resaltan siempre que está lleno de ventajas y propiedades, destacando sobre todo su contenido en Omega-3, que son las grasas buenas que ayudan a mantener el corazón en forma y que los médicos siempre recomiendan. Tomarlo de manera regular puede contribuir a reducir el colesterol malo y mejorar la circulación. Incluso se habla de beneficios en la memoria y la concentración, porque también actúa sobre el cerebro.

Además del Omega-3, el salmón aporta proteínas fáciles de asimilar y vitaminas importantes como la D o la B12. Son nutrientes que ayudan a mantener las defensas activas y a no quedarse sin energía en el día a día. Es un pescado que encaja en cualquier etapa de la vida: para los niños en crecimiento, para quienes hacen deporte o para personas mayores que quieren cuidar la masa muscular. Y no solo eso. También se nota por fuera: su efecto antioxidante favorece que la piel luzca mejor y que el cabello esté más fuerte. En definitiva, un alimento que suma en muchos frentes y que resulta difícil que decepcione en la mesa.

Ideas para sacarle todo el partido en la cocina

La versatilidad del salmón es otro de sus puntos fuertes. Con un mismo pack puedes preparar cenas rápidas y platos más elaborados sin complicarte demasiado. A la plancha con un poco de aceite de oliva y limón, en diez minutos tienes un plato ligero y lleno de sabor. Si prefieres algo más especial, puedes hornearlo con verduras y hierbas aromáticas para una comida completa en una sola bandeja.

Otra opción muy práctica es usarlo en frío. Cortado en dados para una ensalada de pasta, en un poke bowl con aguacate y arroz, o incluso marinado con salsa de soja para un toque asiático.

Precio y disponibilidad en tienda

El precio en promoción es uno de los grandes atractivos. Pagar 20,15 euros por un kilo de lomos de salmón significa que cada filete sale a poco más de 2,50 euros, un coste difícil de encontrar en pescaderías, donde el kilo suele rondar entre 25 y 30 euros.

Eso sí, la oferta empieza el 3 de octubre y lo normal es que dure poco. Este tipo de productos suelen agotarse rápido así que si deseas hacerte con él, mejor que no lo dejes pasar. Toma nota de la fecha y en cuanto llegue, corre a tu Lidl más cercano.