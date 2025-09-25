El ala comunista del Gobierno exige censura en TVE para que en «ningún canal» se pueda defender a Israel

El ala comunista del Gobierno da un paso más en su lucha contra la libertad de prensa. Sumar ha propuesto al Congreso imponer la censura en la parrilla de RTVE para que «en ninguno de sus canales y contenidos haya participación, patrocinio o presencia de intereses sionistas y del Estado de Israel».

Así consta en una proposición no de ley (PNL) de los de Yolanda Díaz, liderada por el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, con la que pretenden introducir nuevos criterios de responsabilidad editorial «en toda la información sobre la actualidad» que los telediarios de la televisión pública ofrecen a diario, así como en el conjunto de su programación.

Según el texto de la iniciativa a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los socios de la coalición que lidera el presidente Pedro Sánchez sostienen que los servicios informativos de la cadena pública «no han sido congruentes con la gravedad» de la violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Israel. Tampoco así con la emisión de La Vuelta a España del pasado 14 de septiembre.

Para los de Díaz, tras los violentos episodios protagonizados por radicales propalestinos que horas antes fueron jaleados por el propio jefe del Ejecutivo, la cadena pública no dio cobertura a las protestas de la sociedad civil «desde el punto de vista de la defensa del derecho humanitario». Por su parte, dicen, lo que se hizo fue prevalecer «la justificación de la entidad organizadora como fuente informativa y el blanqueamiento de Israel en defensa de la participación del equipo».

En este sentido, la alusión al «periodismo de declaraciones», la «falta de criterio» en informaciones que acusan de estar «manipuladas por las redes de propaganda sionista» o la nominación de una «campaña de barbarie genocida como guerra», no corresponde para Sumar con un «periodismo responsable que sitúe en su contexto la realidad del drama humanitario» que se vive en la franja de Gaza.

Expulsar a Israel de Eurovisión

El documento de Sumar también insta al ala socialista del Ejecutivo a revisar, entre otros asuntos, asuntos tales como la candidatura de España en el festival de Eurovisión si también participa en el mismo el Estado de Israel. Según su escrito, «parece poco lógico» que, si bien en la edición anterior se procediera a la expulsión de Rusia por la invasión de Ucrania, no se haya hecho recientemente con Israel.

Según sostienen en Sumar, es en esta omisión donde se «incumplió la exigencia de neutralidad» que sí que se ha seguido en anteriores ocasiones. No obstante, apuntan que el festival celebrado el pasado mes de mayo en Basilea, en Suiza, haya servido únicamente a la campaña de «lavado de imagen del Gobierno criminal de Netanyahu».

Un desarrollo del evento, que recayó sobre la Unión Europea de Radiodifusión (UER), mismo ente que recuerdan estuvo a cargo de la organización del festival. La UER, sostienen en Sumar, también dejó evidencias de la «manipulación» del evento con el cuestionado sistema de votaciones y el propio patrocinio del espectáculo por una empresa israelí.