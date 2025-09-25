El Illes Balears Palma Futsal bate su récord histórico de abonados

El Illes Balears Palma Futsal ha alcanzado la cifra de 3.400 abonados en el inicio de la temporada 2025/26, estableciendo un nuevo récord histórico para el club. El anterior máximo se situaba en los 3.300 abonados, logrado hace dos campañas, y que ya fue igualado la temporada pasada. Este nuevo hito consolida el fuerte vínculo entre el club y una afición que no deja de crecer.

Bajo el lema Generació IBPF, la campaña de este año buscaba conectar especialmente con el público más joven, rompiendo tópicos y destacando los valores de una generación valiente, rebelde y comprometida, que vibra con la misma pasión que ha llevado al club a convertirse en uno de los referentes mundiales del fútbol sala en los últimos años.

Además de reforzar el mensaje emocional, el club ha apostado esta temporada por dar más valor al socio. El regreso del carnet físico, muy bien recibido por la afición, y las ventajas exclusivas que llegarán a lo largo del curso —como sorteos, premios y experiencias únicas— refuerzan el sentimiento de pertenencia y premian la fidelidad de quienes llenan cada jornada las gradas de Son Moix.

La temporada pasada, el equipo firmó una campaña histórica como local, con más de 3.000 personas de media por partido y solo una derrota en Son Moix, ya en playoff ante el Barça. El resto de equipos no lograron llevarse la victoria de la isla, y la afición fue, sin duda, un factor diferencial.

Este nuevo récord de abonados refleja no solo la dimensión del proyecto deportivo, sino también el crecimiento institucional y social del Illes Balears Palma Futsal, que continúa consolidándose como uno de los grandes clubes de fútbol sala a nivel nacional e internacional.

Por otro lado,tras sufrir una lesión en el entrenamiento del martes. El guardameta Dennis se clavó una astilla en el muslo de la pierna izquierda mientras entrenaba en el Pabellón Joan Seguí de Son Rapinya, una de las alternativas propuestas por el IME durante las obras del cambio de la pista en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. Dennis tuvo que ser trasladado a urgencias, donde recibió varios puntos de sutura. Su disponibilidad dependerá de la evolución de la herida en los próximos días.