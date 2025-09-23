El Illes Balears Palma Futsal refuerza su estructura directiva

El Illes Balears Palma Futsal sigue dando pasos firmes no solo en el ámbito deportivo, sino también en el institucional. La entidad ha reestructurado su cúpula directiva con el objetivo de fortalecer la organización interna y dar respuesta al crecimiento exponencial que el club ha experimentado en los últimos años. El desarrollo deportivo del primer equipo, el incremento de la proyección internacional y la consolidación de la entidad como referencia en la élite del fútbol sala nacional e internacional requieren también una estructura sólida y dimensionada a los nuevos retos del club.

José Tirado, hasta ahora director general, asume la presidencia ejecutiva del Illes Balears Palma Futsal. Toma el relevo de Tomeu Quetglas, que ostentaba el cargo desde el fallecimiento del fundador y expresidente Miquel Jaume y que, a partir de ahora, pasará a ejercer como vicepresidente. Junto a Quetglas, formarán parte de la vicepresidencia Joan Miquel Duran, Dani Fiol y Enrique López. Además, se suma un conjunto de asesores y vocales que reforzarán la cúpula de una estructura que seguirá contando con responsables operativos en cada área del club, con el objetivo de profesionalizar todavía más la entidad..

Martín López será el responsable del área social, cargo que compaginará con la gestión del primer equipo, la organización de los viajes y la atención a las necesidades diarias de la primera plantilla. Joan Massanet continuará como responsable de marketing y patrocinios; Mireia Caldentey se mantendrá al frente del área de protocolo; Juan Carlos León será el responsable jurídico; Antònia Llull seguirá con la contabilidad y finanzas; Maria Remei Reinés asumirá el cargo de responsable de prensa y comunicación; y Maria Mayans ejercerá como coordinadora del club, asumiendo las funciones de gestión general que anteriormente recaían en la dirección general. Además, también se encargará de supervisar la actividad de la Fundació Miquel Jaume.

En el ámbito deportivo, el club mantiene el tándem que ha guiado el crecimiento deportivo en las últimas temporadas: Antonio Vadillo continuará como entrenador del primer equipo, mientras que José Tirado compaginará la presidencia con sus funciones como director deportivo.

Con esta reestructuración, el club busca fortalecer su modelo de gestión, consolidar su estructura y acompañar con firmeza el crecimiento deportivo e institucional que viene marcando el proyecto desde hace años. La nueva cúpula trabajará para seguir impulsando al Illes Balears Palma Futsal tanto en el plano deportivo como en el organizativo, manteniendo la ambición y la visión que han llevado al club hasta lo más alto.