Jagoba Arrasate no corre peligro… de momento. El club sigue creyendo que el entrenador vasco es el más adecuado para el proyecto, pero también es cierto que existe una cláusula en su contrato, firmado hasta 2027, que permite despedirle sin necesidad de pagarle el último año. Lo cierto, desde luego, es que el partido del sábado ante el Alavés puede marcar un antes y un después en el futuro del Mallorca.

Con dos puntos en seis jornadas, éste es el peor arranque de la historia del Mallorca en sus 33 temporadas en Primera División, pero más allá de los resultados lo que más preocupa es la imagen que está dando el equipo y la sensación que transmite el propio entrenador, que no parece ser capaz de dar con la tecla. Tampoco los futbolistas ayudan demasiado y lo cierto es que el rendimiento de varios de ellos deja mucho que desear.

«Hemos sido superados y no hemos podido cambiar la situación a pesar de los cambios porque el gol nos ha hecho mucho daño, pero hay que pensar ya en el partido del sábado ante el Alavés», dijo anoche en la sala de prensa un derrotado Arrasate, que insistió en que «tenemos una gran oportunidad ante nuestra gente y debemos aprovecharla como sea».

El partido de ayer, además, dejó la baja de Omar Mascarell, que con toda seguridad no podrá jugar ante el Alavés al haber sufrido un pinchazo en los isquiotibiales. Esta baja se unirá a la del central albanés Kumbulla, que no podrá volver a los terrenos de juego hasta después del parón de la segunda semana de octubre. El Alavés, por su parte, llega reforzado tras haber empatado en el campo del Getafe y está a seis puntos de distancia del Mallorca con apenas seis jornadas disputadas.

«No sabría decir si ha sido el peor partido, pero sí de los peores, es cierto», admitió ayer Arrasate. A él le toca ponerle remedio a esta situación. O eso o la crisis acabará llevándoselo por delante.