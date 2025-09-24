El Mallorca se asoma al precipicio

El Mallorca se asoma seriamente al precipicio. El equipo de Arrasate no sólo sufrió en Anoeta su tercera derrota fuera de casa de esta temporada, sino que emitió síntomas muy preocupantes, hasta el punto de que sólo las paradas de Leo Román evitaron que fuera más amplia la victoria de la Real Sociedad, que no había ganado un solo partido en esta Liga. Ojo a lo que puede suceder el sábado si no se gana al Alavés en Son Moix, en una verdadera final.

La Real no dejó margen para la sorpresa y arrancó con toda una declaración de intenciones, obligando al Mallorca a ceder terreno y a defender en bloque bajo. Nada que no pudiera esperarse porque fue exactamente lo mismo que sucedió el pasado domingo ante el Atlético, sólo que esta vez las oportunidades domésticas se demoraron mucho más.

18 minutos tardaron los donostiarras en crear su primera gran ocasión, en un disparo en el área de Barrenetxea tras una acción de Sergio Gómez por la izquierda. Leo Román surgió poderoso para meter una mano salvadora y sacar el balón a córner. Un córner que también produjo sobresaltos en la defensa mallorquina, ya que el centro le llegó a Aramburu, que cabeceó muy mal cuando lo tenía todo a favor.

Un cabezazo manso de Antonio Sánchez a las manos de Remiro a los 22 minutos fue la tímida respuesta mallorquinista al dominio guipuzcoano. El portero de la Real, en cambio, sí que resultó más exigido dos minutos más tarde en una acción individual de Mateo Joseph, en la que sin duda fue la mejor ocasión bermellona de la primera parte.

La llegada del delantero mallorquinista le sirvió de analgésico al partido porque la Real, viéndole las orejas al lobo, dio un prudente paso atrás y se mostró mucho más cauto, aunque en ese proceso disfrutó de una clarísima ocasión en pies de Barrenetxea, el mejor de su equipo en la primera parte, que tras recibir en el área de Oyarzabal tiró alto.

Al descanso se llegó con empate a cero y una mala noticia, la lesión muscular de Omar Mascarell, que se echó las manos a los isquios y pidió el cambio para que entrara Samú Costa. Un contratiempo inesperado porque el tinerfeño no estaba haciendo un mal partido.

El Mallorca no volvió enchufado del descanso y lo pagó carísimo. A los 48 minutos combinaron Kubo y Barrenetxea y el balón acabó en los pies de Oyarzabal, que con Leo Román batido y a puerta vacía no tuvo más que empujar a la red para adelantar a su equipo y obligar a los de Arrasate a remar contra corriente.

La Real Sociedad tuvo luego muchas ocasiones para lograr el 2-0 y sentenciar el partido, pero careció de puntería y eso en fútbol siempre se paga. El Mallorca, totalmente dominado, tuvo su ocasión a los 69 minutos cuando Mateo Joseph se quedó solo ante Remiro, pero no supo resolver. Luego hubo un posible penalti -en criterio del VAR- que el árbitro desautorizó tras un remate de Samú Costa que tropezó en el cuerpo de Barrenetxea.

Real Sociedad: Remiro (1), Aramburu (1), Zubeldia (1), Caleta Car (1), Sergio Gómez (1), Gorrotxategi (1), Carlos Soler (1), Brais Méndez (1), Kubo (1), Barrenetxea (1) y Oyarzabal (1). Turrientes (1) por Carlos Soler (63′), Marín (1) por Brais Méndez (74′), Guedes (1) por Kubo (84′), Sadiq (84′) por Barrenetxea (84′)

Mallorca: Leo Román (2), Maffeo (0), Valjent (1), Raíllo (1), David López (1), Lato (1), Omar Mascarell (1), Antonio Sánchez (0), Pablo Torre (1), Mateo Joseph (1) y Muriqi (1). Samú Costa (1) por Omar Mascarell (44′), Seregi Darder (1) por Antonio Sánchez (62′), Marc Doménech (1) por David López (62′), Mateu Morey (1) por Maffeo (78′), Mojica (1) por Lato (78′)

Árbitro: Galech Azpeteguia (1). TA Brais Méndez, Antonio Sánchez, Maffeo

Gol: 1-0. Min.48: Oyarzabal